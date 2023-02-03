Определение термина "Обменный курс"

Обменный курс

курс, по которому одна валюта обменивается на другую, цена денежной единицы страны, выраженная в иностранной валюте. Различают: гибкий (плавающий) курс, устанавливающийся в результате рыночных колебаний, в условиях свободного рынка купли-продажи валюты; номинальный — курс, рассчитываемый как соотношение стоимости двух валют; фиксированный курс в виде твердо установленного государством обменного соотношения; реальный курс, отражающий товарное соотношение валют, то есть соотношение цен на одни и те же товары, выраженные в разных валютах.