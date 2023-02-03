Определение термина "Общая прибыль"

разница между общим доходом и общими издержками.

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БАНК

"(от итал. banco — скамья) — финансовая организация, учреждение, производящее разнообразные виды операций с деньгами и ц...

БАНК

(итал. banco — скамья) — денежно-кредитный институт, осуществляющий разнообразные виды операций с деньгами и ценными бум...

ОРГАНИЗАЦИЯ

(фр. organisation, от лат. organize — придаю стройный вид) 1) строение, устройство чего-л., 2) совокупность людей, групп...

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

"слабо формализуемые, ""неточные"", не обладающие четкой аксиоматикой науки (в отличие от естественных наук); к ним отно...

СВОП

1) вид финансовых сделок, при которых покупатель (продавец) валюты, ценных бумаг в момент ее покупки (продажи) берет на ...

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

статистический показатель, отражающий на определенную дату стоимость товарно-материальных ценностей, в состав которых вх...