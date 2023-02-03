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Определение термина "Опасный груз"

Опасный груз -
груз, который при неправильном обращении может стать причиной ущерба судна или имущества, гибели или ухудшения здоровья людей; при погрузке без соответствующего уведомления капитан имеет право выгрузить его в любом месте, уничтожить или обезвредить без уплаты какого-либо возмещения грузовладельцу, а отправитель должен оплатить все расходы в связи с предпринятыми капитаном действиями и возместить убытки, причиненные этим грузом другому имуществу; капитан имеет право предпринять подобные действия к О.Г., погруженным с его ведома, если в пути они стали угрожать безопасности судна или другого груза.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Опасный груз: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка