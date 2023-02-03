Определение термина "Оптимальное планирование"

планирование на основе экономико-математических методов и моделей, позволяющее выбрать из всех возможных, допустимых наилучший план, характеризуемый максимальным значением целевой функции (критерия оптимальности).

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