Определение термина "Остаточная стоимость основных средств"

Остаточная стоимость основных средств

стоимость основных средств за вычетом их износа,равная первоначальной стоимости за вычетом амортизации в течение всего срока эксплуатации. Для ее определения из первоначальной стоимости (дебет счета 01) вычитают сумму износа (кредит счета 02).