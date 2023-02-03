Определение термина "Отдел кадров"

Отдел кадров

подразделение, которое подбирает сотрудников на работу, ведёт кадровый документооборот, помогает формировать отношения в рабочем коллективе. Задачи отдела кадров могут отличаться в зависимости от потребностей компании. Например, один работодатель может уделять больше внимания отбору потенциальных сотрудников, а другой — ведению документооборота и соблюдения законодательства.

В зависимости от масштабов компании в ней может быть один HR-специалист или полноценный отдел из нескольких сотрудников. ИП и руководители организаций с небольшим количеством сотрудников часто обходятся без этого подразделения и решают все вопросы по кадрам сами.