Определение термина "Отходы производства"

Отходы производства

остатки сырья, материалов и полуфабрикатов (обрезки металлов, дерева, стружки и т.д.), образовавшиеся в процессе производства в силу его технологических особенностей, несовершенства технологии, а также угар, распыл, усушка и т.д. Различают возвратные и безвозвратные О.П. Величина потерь, вызванных О.П., определяется как разница между стоимостью отходов по

ценам на исходные материалы и стоимостью оприходованных отходов по ценам их возможного использования.