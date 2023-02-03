Определение термина "Параллельная валюта"

Параллельная валюта

деньги, имеющие хождение в стране, но отличные от ее основной валюты. Например, если в качестве денег признаются и золото, и серебро, то серебряные деньги являются П.В. Иногда в качестве П.В. может выступать иностранная валюта, имеющая хождение наряду с отечественной.