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Определение термина "Партнерство"

Партнерство -
1) юридическая форма организации предприятия, занимающая промежуточное место между индивидуальным (семейным) предприятием и компанией с ограниченной ответственностью; представляет собой совместное предприятие нескольких лиц (физических, юридических), каждое из которых участвует в нем только своим капиталом. В отличие от акционерной компании в П. члены несут неограниченную солидарную ответственность по всем долгам и обязательствам предприятия. П. создается на основе договора, которым регулируются права и обязанности партнеров (пайщиков), участие в общих расходах, распределении прибыли, раздел имущества. Число членов П. обычно ограничено несколькими десятками. В дореволюционной России П. существовали в форме товариществ. Для П. законодательством предусмотрены значительно более упрощенные, чем для акционерных компаний, правила и нормы, регулирующие порядок их образования и роспуска, деятельность, отчетность и т.д.; 2) форма сотрудничества фирм, компаний, не закрепленная в учредительных документах, а поддерживаемая фактически. В качестве документа, подтверждающего такие отношения, составляется обычно договор (протокол) о корпоративном П. В некоторых случаях П. приводит к слиянию компаний.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Партнерство: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка