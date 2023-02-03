Определение термина "Партнерство"

Партнерство

1) юридическая форма организации предприятия, занимающая промежуточное место между индивидуальным (семейным) предприятием и компанией с ограниченной ответственностью; представляет собой совместное предприятие нескольких лиц (физических, юридических), каждое из которых участвует в нем только своим капиталом. В отличие от акционерной компании в П. члены несут неограниченную солидарную ответственность по всем долгам и обязательствам предприятия. П. создается на основе договора, которым регулируются права и обязанности партнеров (пайщиков), участие в общих расходах, распределении прибыли, раздел имущества. Число членов П. обычно ограничено несколькими десятками. В дореволюционной России П. существовали в форме товариществ. Для П. законодательством предусмотрены значительно более упрощенные, чем для акционерных компаний, правила и нормы, регулирующие порядок их образования и роспуска, деятельность, отчетность и т.д.; 2) форма сотрудничества фирм, компаний, не закрепленная в учредительных документах, а поддерживаемая фактически. В качестве документа, подтверждающего такие отношения, составляется обычно договор (протокол) о корпоративном П. В некоторых случаях П. приводит к слиянию компаний.