Определение термина "Первичные доходы"

Первичные доходы

согласно марксистской политической экономии: доходы, возникающие в сфере материального производства и являющиеся первичным источником доходов в сфере обращения, которые затем перераспределяются, образуя вторичные доходы организаций и лиц, не участвующих в материальном производстве.