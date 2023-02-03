Определение термина "Проблема фрирайдера"

Проблема фрирайдера

невозможность для лиц, обеспечивших страну экономически необходимым и неделимым товаром или услугой, получить за это плату с тех, кто извлекает выгоду из указанного товара или услуги, в силу того, что принцип исключения в данном случае неприемлем.