Определение термина "Продажа на срок"

Продажа на срок

1) сделка за наличный расчет по поставке товара оговоренного количества и качества иди на определенную дату в будущем; цена устанавливается заранее или за день до поставки; 2) сделка на фондовой или товарной бирже, по которой платеж осуществляется через определенный срок по курсу, зафиксированному на момент сделки.