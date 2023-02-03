Определение термина "Программно-целевое планирование и управление"

Программно-целевое планирование и управление

вид планирования и управления, в основе которого лежит ориентация деятельности на достижение поставленных целей. Программно-целевое планирование построено по логической схеме «цели- пути - способы - средства». При программном управлении во главу угла ставится не сложившаяся организационная структура, а управление элементами программы, программными действиями.