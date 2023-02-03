Определение термина "Расчетный баланс"

Расчетный баланс

текущее соотношение на какую-либо дату требований и обязательств данной страны (независимо от сроков наступления платежей), возникших в результате экспорта, предоставления кредитов, а также денежных обязательств, возникших в результате импорта и получения кредитов. Р.Б., в отличие от платежных, носят текущий характер, составляются на определенную дату.