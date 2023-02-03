Определение термина "Расчленение компании"

Расчленение компании

операция передачи компанией всего ее имущества (или деятельности) двум или нескольким ранее существовавшим или новым компаниям. Чаще всего встречается при слиянии фирм, в результате чего передающая компания распускается, а компании-бенефициары распределяют соответствующие ценные бумаги пропорционально их участию.