Определение термина "Распределение"

Распределение

деление произведенного экономического продукта, дохода, прибыли на части, имеющие адресное назначение, предназначенные для передачи в отдельные фонды, отдельным лицам. Р. является одной из стадий единого воспроизводственного цикла, следующей за производством продукта, созданием дохода. Различают операции первичного Р., связанные с производственной деятельностью (заработная плата, косвенные налоги, взносы в фонд социального страхования); операции вторичного Р., связанные с механизмом распределения первичных доходов (прямые налоги, дивиденды, субсидии, социальные выплаты). В централизованной экономике плановое Р. ресурсов, денежных средств, продукции служит обычно важнейшим инструментом управления экономикой на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях. В рыночной экономике функции Р. в основном принимает на себя рынок, но частично они сохраняются за государством.