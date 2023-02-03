Определение термина "Репрезентативность (от фр. representatl f— показательный)"

Репрезентативность (от фр. representatl f— показательный)

представительность выборки статистических, экономических показателеи, используемых для анализа экономических процессов и явлений. Р. зависит как от достоверности имеющихся показателей, так и от достаточности количества показателей в той совокупности, которая выбрана для анализа (такая совокупность именуется выборкой, выборочной совокупностью).