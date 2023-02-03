Определение термина "Реституция (лат. restitutio — восстановление)"

Реституция (лат. restitutio — восстановление)

восстановление в прежнем правовом, имущественном положении: 1) взаимный возврат полученных но договору денег и товаров сторонами, заключившими сделку, в случае, если сделка признана недействительной. При невозможности вернуть товарные ценности в натуральном виде возвращается их стоимость в денежном выражении. Если обнаруживается, что в нарушении законности сделки повинна одна из сторон, Р. становится односторонней, то есть возврат средств осуществляет только виновная сторона; 2) возвращение имущества, неправомерно захваченного и вывезенного воюющим государством с территории противника.