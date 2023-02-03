Определение термина "Резолюция"

(лат. resolutio — разрешение) 1) решение, принимаемое собранием, съездом, конференцией; 2) надпись на служебном документе, содержащая указание, рекомендацию, сделанная должностным лицом и предписывающая образ действий, которого должны придерживаться исполнители в соответствии с указанием этого лица.

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