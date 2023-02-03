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Определение термина "Система обменных курсов"

Система обменных курсов -
совокупность норм и правил, отражающих поведение центрального банка страны на внешнем валютном рынке. К числу основных правил данной системы относится поддержание обменных курсов на фиксированном уровне посредством вмешательства центрального банка либо поддержания абсолютной гибкости курсов без вмешательства центрального банка.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Система обменных курсов: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка