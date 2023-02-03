Определение термина "Снятие сливок"

Снятие сливок

проводимая предприятиями-изготовителями и торговыми фирмами ценовая политика при введении на рынок нового товара, рассчитанная на временное получение высокой прибыли. Такая политика основывается на желании ряда покупателей иметь новый товар, который они готовы приобрести по высокой цене, намного превышающей издержки производства.