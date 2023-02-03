Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Снятие сливок

Определение термина "Снятие сливок"

Снятие сливок -
проводимая предприятиями-изготовителями и торговыми фирмами ценовая политика при введении на рынок нового товара, рассчитанная на временное получение высокой прибыли. Такая политика основывается на желании ряда покупателей иметь новый товар, который они готовы приобрести по высокой цене, намного превышающей издержки производства.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

БАНК

"(от итал. banco — скамья) — финансовая организация, учреждение, производящее разнообразные виды операций с деньгами и ц...

БАНК

(итал. banco — скамья) — денежно-кредитный институт, осуществляющий разнообразные виды операций с деньгами и ценными бум...

ОРГАНИЗАЦИЯ

(фр. organisation, от лат. organize — придаю стройный вид) 1) строение, устройство чего-л., 2) совокупность людей, групп...

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

"слабо формализуемые, ""неточные"", не обладающие четкой аксиоматикой науки (в отличие от естественных наук); к ним отно...

СВОП

1) вид финансовых сделок, при которых покупатель (продавец) валюты, ценных бумаг в момент ее покупки (продажи) берет на ...

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

статистический показатель, отражающий на определенную дату стоимость товарно-материальных ценностей, в состав которых вх...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Снятие сливок: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка