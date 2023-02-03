Определение термина "Срок годности"

Срок годности

срок, в течение которого предмет, вещь сохраняет свои свойства в мере, обеспечивающей их функционирование, использование. По истечении С.Г. продукты питания считаются непригодными в пищу, лекарства — запрещены к употреблению, а потребительские товары расцениваются как продаваемые без претензий. Для отдельных товаров термин С.Г. эквивалентен гарантийному сроку.