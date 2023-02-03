Определение термина "Страховая премия"

Страховая премия

очередной денежный взнос страхователя страховому обществу в соответствии с договором страхования или законом, плата за страхование; ее размер определяется общей величиной взносов, необходимой для выплат по требованиям держателей полисов, а также для административных расходов. Взносы обеспечивают покрытие возможных рисков.