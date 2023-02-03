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Определение термина "Стратегия компании"

Стратегия компании -
это план действий, который помогает компании достигать своих долгосрочных целей и зарабатывать больше денег. Среди прочих, есть такие стратегии: Стратегия роста: - Экспансия — расширение на новые рынки или географические регионы. - Диверсификация — добавление новых продуктов или услуг к существующему ассортименту. - Интеграция — поглощение или слияние с другими компаниями. Стратегия сокращения: - Ликвидация — закрытие нерентабельных подразделений или прекращение производства определённых продуктов. - Реструктуризация — изменение организационной структуры для повышения эффективности. - Снижение затрат — оптимизация расходов и повышение операционной эффективности. Стратегия дифференциации: - Продуктовая дифференциация — создание уникальных продуктов или услуг, которые выделяются на фоне конкурентов. - Качественная дифференциация — обеспечение высокого качества продуктов или услуг. Стратегия лидерства по издержкам: - Снижение затрат — производство товаров или услуг с минимальными затратами, чтобы предлагать цены ниже, чем у конкурентов. - Оптимизация процессов — улучшение внутренних процессов для повышения эффективности и снижения расходов. Инновационная стратегия: - Технологические инновации — внедрение новых технологий и решений для улучшения продуктов или услуг. - Процессные инновации — усовершенствование бизнес-процессов для повышения конкурентоспособности. Стратегия фокусирования: - Фокус на нише — обслуживание узкого сегмента рынка с особыми потребностями. - Географическая фокусировка — концентрация усилий на определённом географическом регионе. Стратегия стабильности: - Поддержание текущего положения — сохранение существующего положения на рынке без значительных изменений. - Укрепление позиций — усиление текущих рыночных позиций без активного расширения.

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Что такое Стратегия компании: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка