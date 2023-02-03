Определение термина "Стратегия компании"

Стратегия компании
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это план действий, который помогает компании достигать своих долгосрочных целей и зарабатывать больше денег. Среди прочих, есть такие стратегии:
Стратегия роста:
- Экспансия — расширение на новые рынки или географические регионы.
- Диверсификация — добавление новых продуктов или услуг к существующему ассортименту.
- Интеграция — поглощение или слияние с другими компаниями.
Стратегия сокращения:
- Ликвидация — закрытие нерентабельных подразделений или прекращение производства определённых продуктов.
- Реструктуризация — изменение организационной структуры для повышения эффективности.
- Снижение затрат — оптимизация расходов и повышение операционной эффективности.
Стратегия дифференциации:
- Продуктовая дифференциация — создание уникальных продуктов или услуг, которые выделяются на фоне конкурентов.
- Качественная дифференциация — обеспечение высокого качества продуктов или услуг.
Стратегия лидерства по издержкам:
- Снижение затрат — производство товаров или услуг с минимальными затратами, чтобы предлагать цены ниже, чем у конкурентов.
- Оптимизация процессов — улучшение внутренних процессов для повышения эффективности и снижения расходов.
Инновационная стратегия:
- Технологические инновации — внедрение новых технологий и решений для улучшения продуктов или услуг.
- Процессные инновации — усовершенствование бизнес-процессов для повышения конкурентоспособности.
Стратегия фокусирования:
- Фокус на нише — обслуживание узкого сегмента рынка с особыми потребностями.
- Географическая фокусировка — концентрация усилий на определённом географическом регионе.
Стратегия стабильности:
- Поддержание текущего положения — сохранение существующего положения на рынке без значительных изменений.
- Укрепление позиций — усиление текущих рыночных позиций без активного расширения.