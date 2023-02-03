Определение термина "Субсидия"

Субсидия

(лат. subsidium — помощь, поддержка) сумма средств в денежной или натуральной форме, выделенных из местных бюджетов или из специальных фондов конкретному объекту хозяйствования для организации или поддержания какой-либо деятельности, доходы от которой временно не покрывают нормативную величину расходов. В отличие от дотации С. выдается разово и, как правило, не повторяется. С. может быть выдана из государственного или местного бюджета; крупной производственно-хозяйственной организацией, заинтересованной в развитии определенного производства (например, из прибыли крупной компании для малого инновационного предприятия, осваивающего новое производство); банком или юридическим лицом (спонсором). С. всегда носит целевой характер и выдается под конкретную задачу. С. может носить возвратный и безвозвратный характер; однако преобладают безвозвратные С. С. может быть выдана на соответствующих условиях или безвозмездно. Адресные С. в виде непосредственно предоставляемых средств называют прямыми, тогда как установление налоговых или других льгот называют косвенными С. С. часто связаны с системой государственной поддержки определенных видов деятельности, например малого бизнеса.