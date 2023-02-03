Определение термина "Тарифная ставка"

Тарифная ставка

ставка, которая определяет размер оплаты труда в единицу времени по тарифному разряду. Т.С. бывает часовой, дневной и месячной. Месячная Т.С. определяется для каждого тарифного разряда путем умножения установленной часовой ставки на среднемесячное количество рабочих часов (годовая норма рабочего времени в данном году, деленная на 12 месяцев). Т.С. дифференцированы в зависимости от квалификации работников в отрасли.