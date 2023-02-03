Определение термина "Товарищество с дополнительной ответственностью"

Товарищество с дополнительной ответственностью

разновидность общества с ограниченной ответственностью. Его особенность состоит в том, что участники отвечают по долгам товарищества не только в размере своих вкладов, но, при недостаточности этих сумм, и принадлежащим им имуществом в размере, кратном внесенным вкладам в имущество товарищества. Предельный размер ответственности участников предусматривается в учредительных документах.