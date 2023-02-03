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Определение термина "Товарищество с неограниченной ответственностью"

Товарищество с неограниченной ответственностью -
объединение лиц для осуществления предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли. По обязательствам предприятия такой формы собственности его участники несут полную солидарную ответственность всем своим имуществом, а не только вложенным капиталом. Убытки и прибыль распределяются между участниками пропорционально доле каждого из них в имуществе товарищества. Продажа своей доли другому лицу производится только с согласия всех членов товарищества.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Товарищество с неограниченной ответственностью: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка