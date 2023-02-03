Определение термина "Товарный чек"

Товарный чек

документ установленной формы, выписываемый продавцом магазина в подтверждение покупки отобранного покупателем товара. В Т.Ч. указывается вид и количество проданного товара, цена и уплаченная сумма. После оплаты и соответствующей отметки магазина удостоверяет факт продажи, становится финансовым документом.