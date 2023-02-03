Определение термина "Унитарное предприятие"

Унитарное предприятие

один из видов государственных предприятий, находится в непосредственном ведении государственных органов: коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество; государственное или муниципальное предприятие, собственность которого закреплена за коммерческой организацией, но не передана ей. Гражданский кодекс Российской Федерации различает У П., основанные на праве хозяйственного ведения, создаваемые по решению уполномоченных на то государственных или муниципальных органов, и У.П., основанные на праве оперативного управления (федеральные казенные предприятия), создаваемые по решению Правительства Российской Федерации на базе имущества, находящегося в федеральной собственности.