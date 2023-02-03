Определение термина "Условия получения кредита от мвф какой-либо страной"

Условия получения кредита от мвф какой-либо страной

в зависимости от целей его использования в МВФ различают 4 разновидности целевых кредитов и каждому из них соответствуют свои условия кредитования; для кредитов, получаемых с иными целями, например, для компенсации потерь в результате сокращения национального экспорта, устанавливаются другие условия кредитования.