Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Условия получения кредита от мвф какой-либо страной

Определение термина "Условия получения кредита от мвф какой-либо страной"

Условия получения кредита от мвф какой-либо страной -
в зависимости от целей его использования в МВФ различают 4 разновидности целевых кредитов и каждому из них соответствуют свои условия кредитования; для кредитов, получаемых с иными целями, например, для компенсации потерь в результате сокращения национального экспорта, устанавливаются другие условия кредитования.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

1) сосредоточение деятельности на относительно узких направлениях, отдельных технологических операциях или видах выпуска...

БЕНЕФИЦИАР

(от франц. benefice — прибыль, польза) — лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег, выгоды, прибыли,...

БЕНЕФИЦИАР

(от фр. benefice — прибыль, польза) — лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег....

АКТИВЫ

(от лат. activus — действенный) — совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих предприятию, фирме, компании ...

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

система наблюдения, обобщения и отражения финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью получения достоверных...

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

система учета ресурсов и результатов финансовой и хозяйственной деятельности предприятий, фирм, проводимая по принятым п...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Условия получения кредита от мвф какой-либо страной: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка