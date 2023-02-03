Определение термина "Валовой оборот"

Валовой оборот

суммарный объем производства продукции, работ, услуг в денежном выражении, суммарная стоимость всего объема продукции, произведенной предприятием за определенный период времени, чаще всего за год. Включает не только незавершенное производство, но и внутренний оборот предприятия, выполнение работ производственного характера.