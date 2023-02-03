Определение термина "Вертикальный маркетинг"

Вертикальный маркетинг

"единая система сбыта, включающая производителя, одного или нескольких оптовых продавцов и одного или нескольких мелкооптовых (розничных) продавцов. При этом один из членов системы — канала распределения товара (например, генеральный дистрибьютор) может обладать правом собственности на основные и оборотные средства системы. Он предоставляет торговые привилегии остальным членам канала распределения (дилерам), а также обеспечивает сотрудничество всех участников канала в рамках принятого между ними соглашения. "