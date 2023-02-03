Определение термина "Внешнеэкономический контракт"

Внешнеэкономический контракт

это договор между компаниями или людьми из разных стран. Там они договариваются о покупке/продаже товаров или услуг. Обычно такие документы составляются на двух языках, чтобы каждая сторона понимала написанное. Правильно составить внешнеэкономический контракт поможет Точка.