Определение термина "Война цен"

Война цен

повторяющееся долговременное снижение фирмами цен на свою продукцию, посредством которого они рассчитывают увеличить объемы продаж и собственных доходов. В.Ц. не всегда приносит фирмам экономические выгоды, но служит эффективной формой конкурентной борьбы, способом вытеснения, устранения конкурентов.