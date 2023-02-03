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Определение термина "Воздушный чартер"

Воздушный чартер -
договор фрахтования воздушных транспортных средств, предусматривающий фрахтование всей вместимости или части одного или нескольких воздушных судов на один или несколько рейсов для перевозки пассажиров, багажа, грузов, почты.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Воздушный чартер: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка