Определение термина "Вознаграждение"

Вознаграждение

"денежная оплата труда работников в виде заработной платы и премиальных выплат, зависящая от количества и качества труда. При комиссионном вознаграждении торговых работников оплата труда зависит от денежного оборота, от денежной выручки при продаже товаров. Вознаграждение агентское — оплата агентских посреднических услуг по продаже, рекламе или покупке товара. Вознаграждение дегрессивное — система, предусматривающая уменьшение суммы вознаграждения посреднику в зависимости от объема реализации. Вознаграждение линейное — система, при которой посредник получает определенный процент с оборота без каких-либо изменений в зависимости от объема реализации. При вознаграждении прогрессивном с ростом объема реализации увеличивается процент вознаграждения. "