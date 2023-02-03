Возврат налогов

процедура, применяемая налоговым органом в отношении излишне уплаченных (взысканных) сумм налога (сбора), а также пеней. Сумма излишне взысканного налога подлежит возврату налогоплательщику. В случае наличия у налогоплательщика недоимки по уплате налогов и сборов или задолженности по пеням, причитающимся тому же бюджету (внебюджетному фонду), возврат налогоплательщику излишне взысканной суммы производится только после зачета в счет погашения недоимки (задолженности).