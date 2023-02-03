Определение термина "Встречный иск"

Встречный иск

"самостоятельный, собственный иск, предъявленный ответчиком по первоначально возбужденному к нему иску в ответ на этот иск. Встречный иск предъявляется к истцу по первому иску и обычно рассматривается совместно с первоначально возбуждаемым иском. "