Определение термина "Ввозные пошлины"

Ввозные пошлины

таможенные пошлины, взимаемые государством с лиц, ввозящих в страну товары из-за рубежа. Включаются в цену и удорожают импортные товары, защищают национальное производство. Различают: фискальные, покровительственные, антидемпинговые, предпочтительные (преференциальные) пошлины. Ставки пошлин устанавливаются в таможенном тарифе. В зависимости от степени обработки изделий действуют три вида ставок — минимальные (на сырье), максимальные (для готовых изделий) и льготные. Синоним — импортные пошлины.