Определение термина "Взаимодополняющие товары"

Взаимодополняющие товары

товары, применение одного из которых требует одновременного использования другого товара, дополняющего первый. Например, дополняющим товаром к зубной пасте служит зубная щетка, а к зубной щетке — футляр для нее. При изменении спроса на один из таких товаров спрос на другой меняется аналогичным образом. Синоним — комплементарные товары.