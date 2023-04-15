Чем отличается касса от эквайринга

Онлайн-касса и эквайринг — это два разных понятия, связанных с электронными платежами. Однако, многие предприниматели в начале своей бизнес-деятельности, думают, что онлайн-касса и эквайринг — одно и то же.

В этой статье расскажем, в чём разница между онлайн-кассой и эквайрингом. Затем разберёмся, кому обязательно нужно подключать онлайн-кассу, а кто может работать без неё. Также рассмотрим, в каких случаях предприниматель может работать без эквайринга, в каких его выгодно подключить, а в каких настраивать эквайринг надо по закону.

Что такое онлайн-касса

Онлайн-касса — это программа, которая используется для автоматизации расчетов с покупателями и учета налогов. Она обязательна для использования в некоторых странах и отраслях — например, в России её обязаны использовать почти все предприниматели, работающие с наличными и безналичными платежами.

Существует больше сотни различных моделей онлайн-касс, но все они делятся на 3 вида: смарт-терминалы, мобильные кассы и фискальные регистраторы.

Смарт-терминал — устройство, которое совмещает в себе функции терминала и компьютера. В нём есть всё, что нужно для приёма платежей. Оно может быть оснащено дисплеем, клавиатурой или сенсорным экраном, кард-ридером и другими устройствами для приёма и отправки информации. Смарт-терминалы используют в разных сферах: розничной торговле, гостиничном бизнесе, образовании.

Мобильная касса — переносное устройство для проведения расчётов с наличными и безналичными средствами в розничной торговле и услугах. Её можно использовать прямо на месте продажи товаров и услуг, например, на ярмарках, выставках, в ресторанах, гостиницах и других местах. Если место продажи меняется, мобильную кассу можно просто взять с собой. Мобильная касса может работать в виде приложения на смартфоне или планшете, который соединяется с кард-ридером и принтером чеков через Bluetooth или Wi-Fi. Также её можно подключить в виде отдельного устройства, которое сочетает в себе кард-ридер и принтер чеков.

Фискальный регистратор — устройство, которое автоматически выдаёт чеки покупателям и отправляет информацию о платёжных операциях в налоговую. ФР имеет специальный интерфейс, который позволяет подключать его к компьютеру, кассовому аппарату или онлайн-кассе. Он также может быть оборудован дополнительными датчиками или сканерами штрих-кодов.

Сейчас также становятся популярными облачные кассы — они работают на основе облачных вычислений, то есть все данные хранятся на серверах удалённого облачного центра обработки данных (ЦОД), а не на локальном компьютере или сервере организации. Организации могут использовать облачные кассы для управления процессами продаж: выставления счетов, печать чеков, управление возвратами и отчётностью, а также — управлением инвентаризации и учётностью товаров. При необходимости онлайн-кассы можно интегрировать с другими программными продуктами, например, учётными системами или CRM-системами. Но есть нюанс: использовать облачную кассу могут не все категории бизнеса.

Два ключевых преимущества онлайн-касс:

доступность данных в любой точке мира, вне зависимости от того, где находится предприниматель.

снижение затрат на IT-инфраструктуру за счёт того, что не надо покупать и обслуживать собственные сервера и ПО.

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Что такое эквайринг

Эквайринг — это процесс, который позволяет продавцам принимать платежи с использованием банковских карт от покупателей. Эквайринговая компания является посредником между продавцом и банком, который выступает в качестве эмитента карты покупателя. При использовании эквайринга продавец получает деньги на свой банковский счет после того, как покупатель произвел платеж с помощью своей банковской карты.

Таким образом, онлайн-кассы и эквайринг выполняют разные функции.

Эквайринг — один из способов приема платежей наряду с наличной оплатой и оплатой по QR-коду через СБП.

Онлайн-касса — это устройство для фиксации и контроля всех платежей, а также для передачи информации в налоговую.

В то же время, онлайн-касса и эквайринг могут интегрироваться друг с другом, чтобы обеспечить полную автоматизацию расчетов и платежей в компании.

Пример: Предприниматель открывает небольшое итальянское кафе в центре города. В нём он будет продавать пасту, лазанью, пиццу и напитки. Ему нужна система учёта продаж, которая будет удобна для него и его гостей, а также будет соответствовать требованиям закона. Предприниматель выбрал смарт-терминал, потому что заведение всего на несколько столиков, а позиций немного. Ему будет удобно вводить все данные на небольшом планшете. Клиенты после оплаты будут получать чеки, в которых прописаны все основные данные о заказе: название товара, цена, дата и время продажи. Онлайн-касса будет регистрировать каждую продажу и автоматически передавать данные в налоговую. А в конце дня владелец кафе сможет получить отчёт о количестве проданных позиций, общей сумме продаж и уплаченных налогах.

Что такое эквайринг

Эквайринг — процесс обработки платежей, когда банк-эквайер обрабатывает платежи покупателя по дебетовой или кредитной карте, а затем переводит деньги на счёт продавца или поставщика услуг.

Процесс эквайринга включает в себя несколько этапов:

Покупатель выбирает товар или услугу, и оплачивает её банковской картой. Информация о платеже передаётся через терминал или интернет-сайт кассовой системы на сервер банка-эквайера. Банк-эквайер проверяет данные карты и отправляет через платежную систему запрос на проведение операции банку-эмитенту покупателя. Затем получает ответ, который пишет в чеке и на экране терминала. Если всё в порядке, деньги зачисляются на счёт продавца, а если на счёте не оказалось денег, или выяснилось, что карта заблокирована, платёж не пройдёт.

Анатолий Семененко, эксперт по эквайрингу в Точке: Эквайринг подходит всем, кто хочет принимать безналичную оплату. Но особенно важно его подключить тем, кто продаёт дорогие товары. Дело в том, что многие покупатели готовы покупать дорогостоящие вещи только в кредит или рассрочку. А значит, без банковской карты и эквайринга не обойтись.

Эквайринг бывает двух видов: торговый и интернет-эквайринг.

Торговый эквайринг используют для приёма платежей в оффлайн-точках продаж. Например, в магазинах, салонах красоты, аптеках или на автозаправках. Для приёма платежей через торговый эквайринг нужен терминал. Покупатель приложит или вставит карточку, банк-эквайер и платёжная система обработают транзакцию, и средства зачислятся на счёт продавца.

Пример: Владелица парикмахерской подключает торговый эквайринг. Она заключает договор с банком, покупает терминал эквайринга и получает устройство. Каждый посетитель, который хочет расплатиться банковской картой, прикладывает или вставляет карточку в терминал. Если деньги на счёте есть, его банк быстро одобряет оплату, и деньги зачисляются на счёт продавца.

Интернет-эквайринг используют для приёма онлайн-платежей по интернету. Это удобно для продавцов онлайн-курсов, психологов, онлайн-магазинов и других сервисов с дистанционным управлением. Покупатель может отправить оплату на сайте магазина, по индивидуальной ссылке или по QR-коду. Главное отличие от торгового эквайринга в том, что предпринимателю не нужно оборудовать физическую точку продаж — можно принимать платежи дистанционно.

Пример: Художник делает индивидуальные портреты на заказ. Стоимость зависит от размера картины, жанра работы и других характеристик, поэтому рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Художник работает с заказчиками по всей России, поэтому оплату принимает дистанционно. Он подключает интернет-эквайринг и формирует индивидуальные ссылки на оплату для каждого клиента. Клиенту достаточно ввести данные своей карты и подтвердить платёж. Вскоре после этого деньги зачислят на счёт художника.

Подключать эквайринг по закону не обязательно, но если предприниматель планирует принимать безналичные платежи, эквайринг надо подключить. Есть категория ИП и ООО, которые должны подключать его в обязательном порядке. Это те, чья выручка за предыдущий год составила 20 миллионов рублей и больше.

Анатолий Семененко, эксперт по эквайрингу в Точке: Я рекомендую совмещать разные виды эквайринга. Например, на оффлайн-точке можно использовать терминал эквайринга и параллельно предлагать клиентам попробовать оплату по QR-коду через СБП. Это позволит сэкономить на комиссии, потому что при оплате через СБП комиссия составляет либо 0,4%, либо 0,7%. А значит, если хотя бы часть клиентов выберет этот способ оплаты, можно будет заметно сэкономить. К тому же, при оплате по QR-коду выручка зачисляется на счёт продавца уже через 15 секунд. Для многих предпринимателей важно получать деньги на расчётный счёт максимально быстро.

Обязательно ли использовать эквайринг вместе с онлайн-кассой

Если предприниматель по закону обязан использовать онлайн-кассу, то обойтись без неё не получится. Требование об использовании онлайн-касс применяется ко всем организациям, осуществляющим розничную продажу товаров и услуг, включая интернет-магазины. Есть список исключений — сфер деятельности, в которых можно обойтись без онлайн-кассы, но при этом подключить эквайринг по собственному желанию. Например, без онлайн-кассы можно торговать в киосках с мороженым, вспахивать огороды и пилить дрова, присматривать и ухаживать за детьми. Полный список опубликован в статье 2 ФЗ № 54.

Если вашего бизнеса нет в списке исключений, онлайн-касса нужна. Причём, даже в том случае, если вы работаете преимущественно с наличными.

Если предприниматель принимает оплату безналичным расчётом, он может приобрести устройство, объединяющее в себе и онлайн-кассу, и терминал эквайринга.

В Точке клиенты часто выбирают онлайн-кассу PAX A930 со встроенным эквайрингом. Её можно использовать как стационарное устройство или переносить, если в этом есть необходимость. Онлайн-касса подключается через сим-карту или по Wi-Fi. Оплатить её можно сразу или частями в течение года. Подробнее об онлайн-кассах

Как подключить эквайринг

Процесс подключения эквайринга в разных банках отличается. В Точке для подключения эквайринга достаточно выполнить несколько шагов. Расскажем о них подробнее.

Определитесь с банком. Важно, чтобы у него была надёжная круглосуточная поддержка, в которой на помощь приходят люди, а не роботы. В некоторых случаях автоматические ответы могут помочь, но если ситуация нестандартная, есть риск потерять несколько минут, ожидая связи со специалистом. Всё это время клиент будет ждать, и это может испортить его впечатление о компании. Выберите тип эквайринга. Если у вас офлайн-точка, понадобится терминал торгового эквайринга. А если продаёте товары или услуги онлайн, подойдёт интернет-эквайринг — для него терминал не нужен. Выберите тариф. В Точке система тарифов прозрачная: можно подобрать выгодные условия и для начинающих предпринимателей, и для среднего, и для крупного бизнеса. Кстати, для некоторых категорий бизнеса действуют сниженные ставки по эквайрингу. Оставьте заявку на подключение эквайринга. Для заключения договора можно будет просто заполнить несколько полей в интернет-банке. Сотрудник Точки позвонит вам, расскажет всё о процессе и вместе с вами подберёт удобную дату и время для подключения эквайринга.