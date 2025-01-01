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Эквайринг
Эквайринг

Что такое формат фискальных документов

Также расскажем, как узнать версию ФФД, если онлайн-касса у вас уже есть.

01.01.2025
1381
1381

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Автор

Большинство ИП и ООО обязано использовать онлайн-кассы. Они работают по определённым правилам: есть перечень обязательных реквизитов, порядок их расположения и другие особенности. Свод этих правил называют «формат фискальных документов».

В этой статье разберёмся, что такое ФФД, какие версии бывают, как предпринимателю подобрать нужный формат. 

В Точке можно получить кассу и фискальный накопитель. 

Мы бесплатно подготовим кассу к работе, подключим её к ОФД, а затем доставим в вашу торговую точку.

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Что такое ФФД

Когда предприниматель продаёт товар, он использует онлайн-кассу и выдаёт покупателю чек. Этот чек — фискальный документ. Покупатель получает ключевую информацию на бумаге, а данные с кассового аппарата в режиме реального времени уходят в налоговую.

Это важно, чтобы ФНС была в курсе всех платёжных операций предпринимателя. Именно из-за того, что чек связан с фиском — государственной казной, его и называют фискальным. 

Для фискальных документов ФНС разработала форматы фискальных данных. ФФД определяют, какие документы формирует онлайн-касса, какие данные в них отражаются и в каком формате. 

Разные онлайн-кассы работают по разным форматам фискальных данных. Таких форматов несколько: они отличаются в зависимости от сферы деятельности предпринимателя. ФФД изначально зашит в программное обеспечение ККТ, так что касса сразу работает в определённом формате.

Что такое формат фискальных документов

Какие версии ФФД есть 

Есть 3 версии ФФД. Расскажем, чем они отличаются.

Версия 1.05

Кому подходит: поставщикам услуг и тем, кто продаёт товары без маркировки. 

Кому не подходит: продавцам маркированных товаров. 

Чем отличается от других версий: 1.05 — переходная версия от 1.0 к 1.1. В ней минимум инструментов, поэтому проводить даже простые действия затратно по времени. Например, для исправления ошибки в чеке надо оформлять возвратный чек и формировать новый. 

Версия 1.1

Кому подходит: поставщикам услуг и тем, кто продаёт товары без маркировки. 

Кому не подходит: продавцам маркированных товаров. 

Чем отличается от других версий: корректировка чеков легче, а реквизиты чека и отчёт о закрытии смены — подробнее, чем в версии 1.05. При этом, формирует только чеки в отличие от версии 1.2. 

Пример: 

ИП руководит курсами английского языка и принимает оплату от своих учеников. Это услуга, поэтому нет необходимости в маркировке. А значит ИП подойдёт онлайн-касса, которая поддерживает ФФД 1.1.

Версия 1.2.

Кому подходит: продавцам маркированных товаров. В списке обувь, молочная продукция, БАДы и другие товары.

Кому не подходит: поставщикам услуг и тем, кто продаёт товары без маркировки. 

Чем отличается от других версий: в ФФД 1.2. есть дополнительные фискальные документы. 

  • Запрос о коде маркировки. При продаже товара онлайн-касса отправляет запрос в Честный ЗНАК. Система маркировки проверяет статус товара.
  • Ответ на запрос. Честный ЗНАК пришлёт ответ о статусе кода товара. 
  • Уведомление о реализации маркированного товара. Когда покупатель купит товар, онлайн-касса отправит уведомление о продаже в Честный ЗНАК. 
  • Квитанция на уведомление. Честный ЗНАК подтверждает, что получил данные о продаже товара. Если что-то пойдёт не так, появится соответствующее уведомление об ошибке. 

Онлайн-касса сама отправляет запросы и уведомления в Честный ЗНАК — систему маркировки товаров. 

Пример: 

ИП продаёт обувь. Этот товар есть в перечне маркированных, поэтому для торговли необходима онлайн-касса и фискальный накопитель, которые поддерживают ФФД 1.2. Она будет проверять код маркировки перед продажей и получат ответы от Честного ЗНАКа.

Как определить версию ФФД на кассе

У разных производителей ККТ инструкция может отличаться. Расскажем на примере онлайн-кассы производителя Эвотор. 

Достаточно выполнить несколько действий. Зайдите под ролью Администратора и откройте на кассе раздел Настройки. Затем перейдите в ОФД. 

В поле «Формат фискальных данных» отразится версия ФФД. 

Также версия ФФД отражается в распечатанном отчёте о регистрации. 

Частые вопросы

Какие версии ФФД существуют

Что такое фискальные данные в чеке? 

Фискальные данные — информация в чеке, которая уходит в налоговую. В перечне обязательных реквизитов название документа, порядковый номер за смену, данные о месте и времени расчёта, форме расчёта, итоговой сумме и многом другом. 

Что такое фискализация кассы? 

Фискализация ККТ — процесс регистрации онлайн-кассы в налоговой. Это можно сделать лично в налоговой или онлайн — через личный кабинет.

Для регистрации в отделении надо заполнить заявление по форме КНД-1110061. Подать заявление можно в любом отделении.

Для онлайн-регистрации нужен личный кабинет на сайте и электронная подпись на токене. 

Какие штрафы за неприменение ФФД? 

Если предприниматель вовремя не перешёл на ФФД 1.2 или работает с неподходящим ФФД, его могут оштрафовать. 

  • Штраф для ИП — от 25% до 50% от суммы расчета, но не менее 10 000 ₽.
  • Штраф для малого бизнеса — от 37,5% до 50% суммы расчета, но не менее 15 000 ₽.
  • Для среднего и крупного бизнеса — от 75% до 100% суммы расчета, но не менее 30 000 ₽.

Что такое оператор фискальных данных? 

Оператор фискальных данных — посредник между предпринимателями и налоговой. ОФД бывают разными: каждый оператор собирает данные о платёжных операциях предпринимателей и передаёт их в налоговую в режиме реального времени. 

Предприниматель должен заключить договор с оператором фискальных данных. Например, Точка работает с партнёром Платформа ОФД. В Точке можно заказать ОФД только вместе с фискальным накопителем. При этом заказать ФН и ОФД можно как с кассой, так и отдельно от неё. Подходящий вариант можно подобрать в разделе «Эквайринг и кассы».

Купить онлайн-кассу можно в Точке. У нас есть разные модели — со встроенным эквайрингом и без.

Если вы ещё не определились, оставьте заявку, и сотрудник Точки поможет подобрать подходящую модель. 

Подробнее об онлайн-кассах

Как связаны ФФД и фискальный накопитель? 

Все фискальные накопители, которые сейчас выпускаются, поддерживают все форматы фискальных документов. Чтобы предприниматель работал по закону, важно выбирать ФН, который есть в реестре фискальных накопителей, а также нужный ФФД. 

Например, продавец духов торгует маркированным товаром, а значит — ему нужен ФФД 1.2.

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Что такое ФФД – Версии формата фискальных документов – Банк Точка