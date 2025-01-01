Что такое формат фискальных документов

Большинство ИП и ООО обязано использовать онлайн-кассы. Они работают по определённым правилам: есть перечень обязательных реквизитов, порядок их расположения и другие особенности. Свод этих правил называют «формат фискальных документов».

В этой статье разберёмся, что такое ФФД, какие версии бывают, как предпринимателю подобрать нужный формат.

В Точке можно получить кассу и фискальный накопитель. Мы бесплатно подготовим кассу к работе, подключим её к ОФД, а затем доставим в вашу торговую точку. Подробнее об онлайн-кассах

Что такое ФФД

Когда предприниматель продаёт товар, он использует онлайн-кассу и выдаёт покупателю чек. Этот чек — фискальный документ. Покупатель получает ключевую информацию на бумаге, а данные с кассового аппарата в режиме реального времени уходят в налоговую.

Это важно, чтобы ФНС была в курсе всех платёжных операций предпринимателя. Именно из-за того, что чек связан с фиском — государственной казной, его и называют фискальным.

Для фискальных документов ФНС разработала форматы фискальных данных. ФФД определяют, какие документы формирует онлайн-касса, какие данные в них отражаются и в каком формате.

Разные онлайн-кассы работают по разным форматам фискальных данных. Таких форматов несколько: они отличаются в зависимости от сферы деятельности предпринимателя. ФФД изначально зашит в программное обеспечение ККТ, так что касса сразу работает в определённом формате.

Какие версии ФФД есть

Есть 3 версии ФФД. Расскажем, чем они отличаются.

Версия 1.05

Кому подходит: поставщикам услуг и тем, кто продаёт товары без маркировки.

Кому не подходит: продавцам маркированных товаров.

Чем отличается от других версий: 1.05 — переходная версия от 1.0 к 1.1. В ней минимум инструментов, поэтому проводить даже простые действия затратно по времени. Например, для исправления ошибки в чеке надо оформлять возвратный чек и формировать новый.

Версия 1.1

Кому подходит: поставщикам услуг и тем, кто продаёт товары без маркировки.

Кому не подходит: продавцам маркированных товаров.

Чем отличается от других версий: корректировка чеков легче, а реквизиты чека и отчёт о закрытии смены — подробнее, чем в версии 1.05. При этом, формирует только чеки в отличие от версии 1.2.

Пример: ИП руководит курсами английского языка и принимает оплату от своих учеников. Это услуга, поэтому нет необходимости в маркировке. А значит ИП подойдёт онлайн-касса, которая поддерживает ФФД 1.1.

Версия 1.2.

Кому подходит: продавцам маркированных товаров. В списке обувь, молочная продукция, БАДы и другие товары.

Кому не подходит: поставщикам услуг и тем, кто продаёт товары без маркировки.

Чем отличается от других версий: в ФФД 1.2. есть дополнительные фискальные документы.

Запрос о коде маркировки. При продаже товара онлайн-касса отправляет запрос в Честный ЗНАК. Система маркировки проверяет статус товара.

При продаже товара онлайн-касса отправляет запрос в Честный ЗНАК. Система маркировки проверяет статус товара. Ответ на запрос. Честный ЗНАК пришлёт ответ о статусе кода товара.

Честный ЗНАК пришлёт ответ о статусе кода товара. Уведомление о реализации маркированного товара. Когда покупатель купит товар, онлайн-касса отправит уведомление о продаже в Честный ЗНАК.

Когда покупатель купит товар, онлайн-касса отправит уведомление о продаже в Честный ЗНАК. Квитанция на уведомление. Честный ЗНАК подтверждает, что получил данные о продаже товара. Если что-то пойдёт не так, появится соответствующее уведомление об ошибке.

Онлайн-касса сама отправляет запросы и уведомления в Честный ЗНАК — систему маркировки товаров.

Пример: ИП продаёт обувь. Этот товар есть в перечне маркированных, поэтому для торговли необходима онлайн-касса и фискальный накопитель, которые поддерживают ФФД 1.2. Она будет проверять код маркировки перед продажей и получат ответы от Честного ЗНАКа.

Как определить версию ФФД на кассе

У разных производителей ККТ инструкция может отличаться. Расскажем на примере онлайн-кассы производителя Эвотор.

Достаточно выполнить несколько действий. Зайдите под ролью Администратора и откройте на кассе раздел Настройки. Затем перейдите в ОФД.

В поле «Формат фискальных данных» отразится версия ФФД.

Также версия ФФД отражается в распечатанном отчёте о регистрации.

Частые вопросы

Что такое фискальные данные в чеке?

Фискальные данные — информация в чеке, которая уходит в налоговую. В перечне обязательных реквизитов название документа, порядковый номер за смену, данные о месте и времени расчёта, форме расчёта, итоговой сумме и многом другом.

Что такое фискализация кассы?

Фискализация ККТ — процесс регистрации онлайн-кассы в налоговой. Это можно сделать лично в налоговой или онлайн — через личный кабинет.

Для регистрации в отделении надо заполнить заявление по форме КНД-1110061. Подать заявление можно в любом отделении.

Для онлайн-регистрации нужен личный кабинет на сайте и электронная подпись на токене.

Какие штрафы за неприменение ФФД?

Если предприниматель вовремя не перешёл на ФФД 1.2 или работает с неподходящим ФФД, его могут оштрафовать.

Штраф для ИП — от 25% до 50% от суммы расчета, но не менее 10 000 ₽.

ИП — от 25% до 50% от суммы расчета, но не менее 10 000 ₽. Штраф для малого бизнеса — от 37,5% до 50% суммы расчета, но не менее 15 000 ₽.

Для среднего и крупного бизнеса — от 75% до 100% суммы расчета, но не менее 30 000 ₽.

Что такое оператор фискальных данных?

Оператор фискальных данных — посредник между предпринимателями и налоговой. ОФД бывают разными: каждый оператор собирает данные о платёжных операциях предпринимателей и передаёт их в налоговую в режиме реального времени.

Предприниматель должен заключить договор с оператором фискальных данных. Например, Точка работает с партнёром Платформа ОФД. В Точке можно заказать ОФД только вместе с фискальным накопителем. При этом заказать ФН и ОФД можно как с кассой, так и отдельно от неё. Подходящий вариант можно подобрать в разделе «Эквайринг и кассы».

Купить онлайн-кассу можно в Точке. У нас есть разные модели — со встроенным эквайрингом и без. Если вы ещё не определились, оставьте заявку, и сотрудник Точки поможет подобрать подходящую модель. Подробнее об онлайн-кассах

Как связаны ФФД и фискальный накопитель?

Все фискальные накопители, которые сейчас выпускаются, поддерживают все форматы фискальных документов. Чтобы предприниматель работал по закону, важно выбирать ФН, который есть в реестре фискальных накопителей, а также нужный ФФД.

Например, продавец духов торгует маркированным товаром, а значит — ему нужен ФФД 1.2.