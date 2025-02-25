Чек коррекции: что это, как правильно сделать и когда применять

Пример

Анна и Сергей — молодая пара, которая недавно открыла небольшой семейный ресторан. В конце месяца Анна замечает несоответствие в отчётах о продажах.

Одна из крупных транзакций была случайно внесена дважды. Из-за этого общая картина доходов исказилась, что может повлиять на налогообложение.

Анна понимает, что ошибку нужно срочно исправить. Она оформляет чек коррекции, чтобы внести изменения в бухгалтерскую документацию. Это помогает избежать возможных финансовых проблем и сохранить точность бухучёта.