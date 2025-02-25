Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Эквайринг
  4. Чек коррекции: что это, как правильно сделать и когда применять
Эквайринг
Эквайринг

Чек коррекции: что это, как правильно сделать и когда применять

Кассир отвлёкся и неправильно пробил чек? Ничего страшного в этом нет. Главное — вовремя сформировать чек коррекции на онлайн-кассе. 

25.02.2025
42 377
42 377

Онлайн-касса, полностью готовая к работе

Весь комплект для работы по 54-ФЗ: касса и фискальный накопитель
Подробнее

Приём платежей от 0,4%

Приём платежей от 0,4%

Онлайн-касса, полностью готовая к работе

Весь комплект для работы по 54-ФЗ: касса и фискальный накопитель
Подробнее

Приём платежей от 0,4%

Приём платежей от 0,4%

Автор

В этой статье расскажем, что такое чек коррекции и в каких ситуациях нужна корректировка. Разберёмся, как правильно формировать чек коррекции и какая ответственность грозит за нарушение.

Что такое чек коррекции

Кассовый чек коррекции — это документ, который продавец оформляет, если допустил ошибку при пробитии или забыл его напечатать. Он позволяет исправить ситуацию и избежать штрафов от налоговой.

Большинство предпринимателей обязаны использовать онлайн-кассы. Это важно, чтобы налоговая знала обо всех транзакциях. Если ИП или юрлицо не использует онлайн-кассу или работает с нарушениями, ФНС может его оштрафовать.

Важные условия, чтобы избежать штрафов:

  1. Предприниматель сам уведомил ФНС о нарушении до проверки.
  2. Он пробил чеки коррекции на все операции, по которым изначально не выдал кассовые.
Пример
Анна и Сергей — молодая пара, которая недавно открыла небольшой семейный ресторан. В конце месяца Анна замечает несоответствие в отчётах о продажах.
Одна из крупных транзакций была случайно внесена дважды. Из-за этого общая картина доходов исказилась, что может повлиять на налогообложение.
Анна понимает, что ошибку нужно срочно исправить. Она оформляет чек коррекции, чтобы внести изменения в бухгалтерскую документацию. Это помогает избежать возможных финансовых проблем и сохранить точность бухучёта.

Законодательные требования к чеку коррекции

Чек коррекции не просто формальность. Его оформление строго регулируется законом № 54-ФЗ, и ошибки могут привести к штрафам. Вот что важно знать:

1. Обязательные реквизиты чека

Чек должен содержать данные, которые помогают ФНС идентифицировать операцию:

  • Дата и время корректировки.
  • Тип коррекции: добровольная (выявили ошибку сами) или по предписанию налоговой.
  • Основание — например, «непробитый чек 15.08.2025» или «технический сбой в работе ККТ».
  • Сумма до и после корректировки с указанием налоговой ставки (например, НДС 20%).
  • Реквизиты организации (название, ИНН), регистрационный номер ККТ.

2. Когда и как применять

  • Добровольная коррекция — если вы сами обнаружили ошибку в отчётах. Сформируйте чек до проверки ФНС.
  • По требованию ФНС — если налоговая выявила нарушения. В этом случае основанием будет номер предписания.

3. Важные нюансы

  • Чек формируется только через зарегистрированную онлайн-ККТ.
  • Данные автоматически отправляются в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД).
  • Храните документы, подтверждающие коррекцию: объяснительные, акты о сбоях, предписания ФНС.
Если у вас ещё нет онлайн-кассы, закажите её в Точке. Мы предлагаем готовые комплекты для работы по 54-ФЗ: касса, фискальный накопитель и подключение к ОФД. Кассы бывают со встроенным эквайрингом или без него — всё зависит от ваших задач.
Оставьте заявку, и наш сотрудник свяжется с вами, чтобы помочь выбрать модель, настроить оборудование и доставить его в вашу торговую точку.

Как выглядит чек коррекции 

Чек коррекции выглядит как обычный, но с дополнительными реквизитами:

Тип коррекции (тег 1173)

— «Самостоятельная операция» (0) — если кассир исправляет ошибку до проверки налоговой.

— «По предписанию» (1) — если ФНС выявила ошибку первой, штраф в этом случае неизбежен.

Дата совершения корректируемого расчёта (тег 1178)

— Дата, когда был пробит ошибочный чек (если известна).

— Не может быть позже даты коррекционного чека.— Если дата неизвестна, указывается текущая.

Фискальный признак ошибочного чека (тег 1192)

— Если кассовая программа поддерживает этот реквизит, в чек коррекции вносится ФПД некорректного документа.

Прочие нюансы

— Если исправление не касается суммы (например, изменён способ оплаты), в форме расчёта указывают «встречное предоставление».

— Корректируемые суммы фиксируются отдельными строками.

Приведём пример, чем различаются кассовый чек и чек коррекции:

В каких случаях нужен чек коррекции 

Есть две распространённые ситуации, в которых применяется корректировка. 

Кассир изначально не пробил чек

Если в магазине отключили электричество, онлайн-касса вышла из строя или закончилась чековая лента, пробить чек не получится. В такой ситуации продавец может отдать товар покупателю и взять деньги, а после восстановления работы пробить чек коррекции. 

Если кассир отвлёкся или по неопытности забыл пробить чек, корректировка тоже необходима. 

Кассир пробил чек с ошибкой

Чек коррекции должен использоваться, если в первичном чеке есть любая неточность. 

Например, если кассир:

  • указал не тот способ оплаты;
  • лишний раз пробил товар;
  • провёл позицию по неправильной стоимости. 

Разберёмся, как правильно сформировать чек коррекции в обеих ситуациях. Дадим пошаговую инструкцию по одной из распространённых касс — Эвотор. В зависимости от формата фискальных документов процесс корректировки может отличаться. 

Формат фискальных документов (ФФД) зависит от вида деятельности предпринимателя.
Наиболее распространены ФФД 1.05 и ФФД 1.1. Они подходят тем, кто не работает с маркированными товарами. При продаже товаров с маркировкой, которые учитываются в системе «Честный знак», предприниматели обязаны работать на ФФД 1.2.
Узнать ФФД на своей онлайн-кассе можно в «Отчёте об открытии смены».

Как сделать чек коррекции на онлайн-кассе? Инструкция

Разберём на примере кассы Эвотор, как оформить чек коррекции.

Шаг 1. Перейдите в нужный раздел

Откройте меню «Настройки» → «Обслуживание кассы» → «Дополнительные операции».

chek-korrekciya-instrukciya-1

Материалы взяты с сайта компании Эвотор.

Шаг 2. Выберите тип коррекции

Выберите, что корректируете: продажу или возврат. Укажите способ оплаты (наличные или безналичные), а затем введите сумму коррекции. Также выберите систему налогообложения и ставку НДС.

chek-korrekciya-instrukciya-2

Материалы взяты с сайта компании Эвотор.

Шаг 3. Определите причину коррекции

Выберите один из двух типов:

  • Самостоятельная — если ошибку обнаружили сами.
  • По предписанию ФНС — если корректировка выполняется по требованию налоговой.

Укажите причину: например, неверная сумма или ошибка в ставке НДС.

chek-korrekciya-instrukciya-3

Материалы взяты с сайта компании Эвотор.

Шаг 4. Заполните данные документа

Если чек корректируется по предписанию налоговой, потребуется документальное основание (акт или служебная записка). Укажите дату и номер документа.

chek-korrekciya-instrukciya-4

Материалы взяты с сайта компании Эвотор.

Шаг 5. Завершите операцию

Проверьте данные и подтвердите корректировку. Касса распечатает чек коррекции.

Готово! Передайте его покупателю и отправьте в налоговую через оператора фискальных данных (ОФД).

У вас ещё нет онлайн-кассы?
В Точке вы можете заказать готовый комплект для работы по 54-ФЗ: онлайн-кассу, фискальный накопитель и подключение к ОФД. Онлайн-касса может быть со встроенным эквайрингом или без него.
Мы бесплатно подготовим кассу к работе, затем подключим её к ОФД и доставим в вашу торговую точку.

Не пробили чек. Что делать?

Представьте: продавец пробивает товар, и внезапно в магазине отключается свет. Онлайн-касса перестаёт работать, но выдать документ необходимо. Что делать? Продавец берёт деньги и отдаёт товар покупателю, но как только свет вновь включается, делает корректировку и исправляет ситуацию. 

ФФД 1.05. 

  1. Заходит в раздел «Настройки» → «Обслуживание кассы» → «Дополнительные операции». Нажимает на кнопку «Чек коррекции продажи».
  2. Выбирает тип оплаты наличными и вводит сумму, которую взял у покупателя. 
  3. Указывает ставку НДС для товара. 
  4. Выбирает тип коррекции «Самостоятельно», так как исправляет нарушение по собственному желанию. 
  5. Указывает причину, по которой формирует чек коррекции. Например: «В магазине отключилось электричество, поэтому онлайн-касса не работала».
  6. Составляет акт или служебную записку для ФНС. В ней поясняет, почему ему пришлось формировать чек коррекции. А в приложении Эвотор указывает номер этого акта или записки. Готово!

ФФД 1.2.

  1. Заходит в раздел «Настройки» → «Обслуживание кассы» → «Дополнительные операции». Нажимает на кнопку «Чек коррекции продажи».
  2. Выбирает тип коррекции «Самостоятельно». 
  3. Составляет акт или служебную записку для налоговой. 
  4. Указывает дату совершения коррекции. 
  5. Добавляет товары, которые продал без чека. Для этого сканирует их или добавляет вручную кнопкой «+Товар».
  6. Нажимает «К способу прихода» и выбирает способ, которым получил деньги: наличными или безналом. Готово: после подтверждения оплаты распечатается чек коррекции. 

Если продавец вовремя не сделает корректировку, ФНС может вынести предписание. Тогда всё равно придётся создавать чек коррекции, а возможно, и платить штраф. При выборе типа коррекции надо будет выбрать «По предписанию ФНС», а затем указать номер акта или служебной записки с причиной нарушения. 

Пробили чек с ошибкой. Что делать?

В этом случае процесс зависит от ФФД. На ФФД 1.05 оформляют обычный чек на «Возврат прихода», а на ФФД 1.2 — чек коррекции. 

Вот что делает продавец для формирования корректировочного документа.

ФФД 1.2. 

  1. Заходит в раздел «Настройки», выбирает «Обслуживание кассы» и «Дополнительные операции».
  2. Пробивает «Чек коррекции возврата продажи». 
  3. Указывает информацию так же, как в некорректном чеке.
  4. Пробивает «Чек коррекции продажи» с исправленной информацией.

Если кассир дважды пробил один и тот же товар, а затем заметил это в присутствии покупателя, оформляют возвратный чек. А если покупатель уже ушёл, должен использоваться чек коррекции. 

Чек коррекции на чек коррекции. Как сделать?

Изредка корректировочный чек тоже пробивают с ошибками. Продавец-новичок может не разобраться в процедуре, а опытный кассир — отвлечься. На ФФД 1.05 не получится сделать корректировку чека коррекции, а на ФФД 1.2 это возможно. 

Вот что делает продавец.

Шаг 1. Аннулирует неправильный чек. Делается это так: если продавец ошибся в чеке коррекции продажи, он формирует чек коррекции покупки. Сумма должна совпадать, то есть её надо вновь пробить неправильно — на этот раз намеренно. 

Шаг 2. Формирует правильный чек коррекции. 

Шаг 3. Пробивает чек с корректной информацией.

Ответственность и штрафы за отсутствие чеков коррекции

Формирование чека коррекции выполняет одновременно две функции. 

  1. Налоговая узнаёт о нарушении в режиме онлайн.
  2. Продавец корректирует ошибку и исправляет нарушение.

Если продавец успел сделать корректировку до того, как о нарушении узнала налоговая, наказания не будет. Но если он этого не сделал, ФНС может выписать штраф. 

Точка подробно рассказывала о штрафах за непробитый чек и другие нарушения по онлайн-кассам. Если коротко, есть два основных нарушения, связанных с чеком коррекции.

  • Штраф за отсутствие чека: для ИП может быть 2000 рублей, а для юрлица — 10000 рублей. При первом нарушении могут вынести предупреждение.
  • Штраф за чек с ошибкой: для ИП и должностных лиц — штраф от 1500 до 3000 рублей, для юрлиц — от 5000 до 10000 рублей. В некоторых случаях можно обойтись предупреждением. 

Вопросы по теме

Какие данные необходимы для оформления чека коррекции?

Для оформления чека коррекции требуется:

  • Сумма корректировки.

  • Способ оплаты — наличный или безналичный расчёт.

  • Тип коррекции  — самостоятельная операция или по предписанию ФНС.

  • Дата совершения ошибочного расчёта  — если известна.

  • Фискальный признак ошибочного чека — при наличии.

  • Описание коррекции с указанием причины.

  • Основные реквизиты оригинального чека  — номер смены, регистрационный номер ККТ и т.д.

Как ИП и ООО могут оформить чек коррекции?

Индивидуальные предприниматели и юридические лица используют одинаковую процедуру: через онлайн-кассу в разделе «Дополнительные операции» выбирают тип коррекции, заполняют обязательные поля (сумма, способ оплаты, причина) и подтверждают операцию. Соблюдение сроков и корректность данных критичны.

Можно ли избежать штрафа за неприменение ККТ с помощью чеков коррекции?

Чеки коррекции позволяют исправить ошибки, но их оформление не всегда полностью освобождает от штрафов. Если корректировка произведена своевременно, до вмешательства ФНС, штраф может не применяться. Однако систематические нарушения могут привести к санкциям.

Что писать в реквизите «описание коррекции»?

В этом поле надо кратко и понятно указать суть ошибки. Например: «опечатка в сумме», «не пробит чек из-за сбоя» или «неверно указан способ оплаты». Подробности не нужны.

Как сделать чек коррекции, если не пробили чек на безналичную оплату?

Если чек не был пробит при безналичном расчёте, оформите чек коррекции через раздел «Дополнительные операции». Укажите способ оплаты — безналичный, внесите сумму и добавьте краткое описание причины сбоя.

Другие статьи по теме

15 ИЮЛЯ 2026
1741
Ульяна Гром
Как поменять фискальный накопитель в кассе
15 АПРЕЛЯ 2023
10 671
Лена Тарасова
Как сделать отчет по эквайрингу

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Приём платежей от 0,4%

Приём платежей от 0,4%

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Чек коррекции: когда используется и как оформить на онлайн-кассе, пример коррекционного чека — Банк Точка