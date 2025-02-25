Чек коррекции: что это, как правильно сделать и когда применять

В этой статье расскажем, что такое чек коррекции и в каких ситуациях нужна корректировка. Разберёмся, как правильно формировать чек коррекции и какая ответственность грозит за нарушение.
Что такое чек коррекции
Кассовый чек коррекции — это документ, который продавец оформляет, если допустил ошибку при пробитии или забыл его напечатать. Он позволяет исправить ситуацию и избежать штрафов от налоговой.
Большинство предпринимателей обязаны использовать онлайн-кассы. Это важно, чтобы налоговая знала обо всех транзакциях. Если ИП или юрлицо не использует онлайн-кассу или работает с нарушениями, ФНС может его оштрафовать.
Важные условия, чтобы избежать штрафов:
- Предприниматель сам уведомил ФНС о нарушении до проверки.
- Он пробил чеки коррекции на все операции, по которым изначально не выдал кассовые.
Законодательные требования к чеку коррекции
Чек коррекции не просто формальность. Его оформление строго регулируется законом № 54-ФЗ, и ошибки могут привести к штрафам. Вот что важно знать:
1. Обязательные реквизиты чека
Чек должен содержать данные, которые помогают ФНС идентифицировать операцию:
- Дата и время корректировки.
- Тип коррекции: добровольная (выявили ошибку сами) или по предписанию налоговой.
- Основание — например, «непробитый чек 15.08.2025» или «технический сбой в работе ККТ».
- Сумма до и после корректировки с указанием налоговой ставки (например, НДС 20%).
- Реквизиты организации (название, ИНН), регистрационный номер ККТ.
2. Когда и как применять
- Добровольная коррекция — если вы сами обнаружили ошибку в отчётах. Сформируйте чек до проверки ФНС.
- По требованию ФНС — если налоговая выявила нарушения. В этом случае основанием будет номер предписания.
3. Важные нюансы
- Чек формируется только через зарегистрированную онлайн-ККТ.
- Данные автоматически отправляются в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД).
- Храните документы, подтверждающие коррекцию: объяснительные, акты о сбоях, предписания ФНС.
Как выглядит чек коррекции
Чек коррекции выглядит как обычный, но с дополнительными реквизитами:
Тип коррекции (тег 1173)
— «Самостоятельная операция» (0) — если кассир исправляет ошибку до проверки налоговой.
— «По предписанию» (1) — если ФНС выявила ошибку первой, штраф в этом случае неизбежен.
Дата совершения корректируемого расчёта (тег 1178)
— Дата, когда был пробит ошибочный чек (если известна).
— Не может быть позже даты коррекционного чека.— Если дата неизвестна, указывается текущая.
Фискальный признак ошибочного чека (тег 1192)
— Если кассовая программа поддерживает этот реквизит, в чек коррекции вносится ФПД некорректного документа.
Прочие нюансы
— Если исправление не касается суммы (например, изменён способ оплаты), в форме расчёта указывают «встречное предоставление».
— Корректируемые суммы фиксируются отдельными строками.
Приведём пример, чем различаются кассовый чек и чек коррекции:
В каких случаях нужен чек коррекции
Есть две распространённые ситуации, в которых применяется корректировка.
Кассир изначально не пробил чек
Если в магазине отключили электричество, онлайн-касса вышла из строя или закончилась чековая лента, пробить чек не получится. В такой ситуации продавец может отдать товар покупателю и взять деньги, а после восстановления работы пробить чек коррекции.
Если кассир отвлёкся или по неопытности забыл пробить чек, корректировка тоже необходима.
Кассир пробил чек с ошибкой
Чек коррекции должен использоваться, если в первичном чеке есть любая неточность.
Например, если кассир:
- указал не тот способ оплаты;
- лишний раз пробил товар;
- провёл позицию по неправильной стоимости.
Разберёмся, как правильно сформировать чек коррекции в обеих ситуациях. Дадим пошаговую инструкцию по одной из распространённых касс — Эвотор. В зависимости от формата фискальных документов процесс корректировки может отличаться.
Как сделать чек коррекции на онлайн-кассе? Инструкция
Разберём на примере кассы Эвотор, как оформить чек коррекции.
Шаг 1. Перейдите в нужный раздел
Откройте меню «Настройки» → «Обслуживание кассы» → «Дополнительные операции».
Материалы взяты с сайта компании Эвотор.
Шаг 2. Выберите тип коррекции
Выберите, что корректируете: продажу или возврат. Укажите способ оплаты (наличные или безналичные), а затем введите сумму коррекции. Также выберите систему налогообложения и ставку НДС.
Материалы взяты с сайта компании Эвотор.
Шаг 3. Определите причину коррекции
Выберите один из двух типов:
- Самостоятельная — если ошибку обнаружили сами.
- По предписанию ФНС — если корректировка выполняется по требованию налоговой.
Укажите причину: например, неверная сумма или ошибка в ставке НДС.
Материалы взяты с сайта компании Эвотор.
Шаг 4. Заполните данные документа
Если чек корректируется по предписанию налоговой, потребуется документальное основание (акт или служебная записка). Укажите дату и номер документа.
Материалы взяты с сайта компании Эвотор.
Шаг 5. Завершите операцию
Проверьте данные и подтвердите корректировку. Касса распечатает чек коррекции.
Готово! Передайте его покупателю и отправьте в налоговую через оператора фискальных данных (ОФД).
Не пробили чек. Что делать?
Представьте: продавец пробивает товар, и внезапно в магазине отключается свет. Онлайн-касса перестаёт работать, но выдать документ необходимо. Что делать? Продавец берёт деньги и отдаёт товар покупателю, но как только свет вновь включается, делает корректировку и исправляет ситуацию.
ФФД 1.05.
- Заходит в раздел «Настройки» → «Обслуживание кассы» → «Дополнительные операции». Нажимает на кнопку «Чек коррекции продажи».
- Выбирает тип оплаты наличными и вводит сумму, которую взял у покупателя.
- Указывает ставку НДС для товара.
- Выбирает тип коррекции «Самостоятельно», так как исправляет нарушение по собственному желанию.
- Указывает причину, по которой формирует чек коррекции. Например: «В магазине отключилось электричество, поэтому онлайн-касса не работала».
- Составляет акт или служебную записку для ФНС. В ней поясняет, почему ему пришлось формировать чек коррекции. А в приложении Эвотор указывает номер этого акта или записки. Готово!
ФФД 1.2.
- Заходит в раздел «Настройки» → «Обслуживание кассы» → «Дополнительные операции». Нажимает на кнопку «Чек коррекции продажи».
- Выбирает тип коррекции «Самостоятельно».
- Составляет акт или служебную записку для налоговой.
- Указывает дату совершения коррекции.
- Добавляет товары, которые продал без чека. Для этого сканирует их или добавляет вручную кнопкой «+Товар».
- Нажимает «К способу прихода» и выбирает способ, которым получил деньги: наличными или безналом. Готово: после подтверждения оплаты распечатается чек коррекции.
Если продавец вовремя не сделает корректировку, ФНС может вынести предписание. Тогда всё равно придётся создавать чек коррекции, а возможно, и платить штраф. При выборе типа коррекции надо будет выбрать «По предписанию ФНС», а затем указать номер акта или служебной записки с причиной нарушения.
Пробили чек с ошибкой. Что делать?
В этом случае процесс зависит от ФФД. На ФФД 1.05 оформляют обычный чек на «Возврат прихода», а на ФФД 1.2 — чек коррекции.
Вот что делает продавец для формирования корректировочного документа.
ФФД 1.2.
- Заходит в раздел «Настройки», выбирает «Обслуживание кассы» и «Дополнительные операции».
- Пробивает «Чек коррекции возврата продажи».
- Указывает информацию так же, как в некорректном чеке.
- Пробивает «Чек коррекции продажи» с исправленной информацией.
Если кассир дважды пробил один и тот же товар, а затем заметил это в присутствии покупателя, оформляют возвратный чек. А если покупатель уже ушёл, должен использоваться чек коррекции.
Чек коррекции на чек коррекции. Как сделать?
Изредка корректировочный чек тоже пробивают с ошибками. Продавец-новичок может не разобраться в процедуре, а опытный кассир — отвлечься. На ФФД 1.05 не получится сделать корректировку чека коррекции, а на ФФД 1.2 это возможно.
Вот что делает продавец.
Шаг 1. Аннулирует неправильный чек. Делается это так: если продавец ошибся в чеке коррекции продажи, он формирует чек коррекции покупки. Сумма должна совпадать, то есть её надо вновь пробить неправильно — на этот раз намеренно.
Шаг 2. Формирует правильный чек коррекции.
Шаг 3. Пробивает чек с корректной информацией.
Ответственность и штрафы за отсутствие чеков коррекции
Формирование чека коррекции выполняет одновременно две функции.
- Налоговая узнаёт о нарушении в режиме онлайн.
- Продавец корректирует ошибку и исправляет нарушение.
Если продавец успел сделать корректировку до того, как о нарушении узнала налоговая, наказания не будет. Но если он этого не сделал, ФНС может выписать штраф.
Точка подробно рассказывала о штрафах за непробитый чек и другие нарушения по онлайн-кассам. Если коротко, есть два основных нарушения, связанных с чеком коррекции.
- Штраф за отсутствие чека: для ИП может быть 2000 рублей, а для юрлица — 10000 рублей. При первом нарушении могут вынести предупреждение.
- Штраф за чек с ошибкой: для ИП и должностных лиц — штраф от 1500 до 3000 рублей, для юрлиц — от 5000 до 10000 рублей. В некоторых случаях можно обойтись предупреждением.