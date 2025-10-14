Лимит кассы: что это и кто его устанавливает

Малый и средний бизнес имеет право работать без лимита наличных, то есть оставлять в кассе любую сумму. Но если предприниматель установил лимит, то после завершения рабочего дня он не может оставлять в кассе сумму, превышающую лимит. Если его превысить, юрлицо могут оштрафовать на 40 000—50 000 ₽.
Что такое лимит кассы
Лимит остатка кассы — это ограничение на сумму наличных, которые хранятся в кассовом аппарате на конец рабочего дня. Остаток денег передают в банк для зачисления на расчётный счёт.
Допустимый размер рассчитывается в каждой организации самостоятельно. Если не рассчитать его самостоятельно, ограничение автоматически будет равняться нулю, и компания не сможет оставлять наличные в кассе.
Зачем нужен лимит остатка денежных средств
Основные причины, чтобы установить ограничение на лимит остатка:
Требование законодательства. Это обязательное правило для всех, кто работает с бумажными деньгами и монетами. Если не установить ограничение, могут оштрафовать.
Снижение риска краж. Чем меньше сумма в кассе, тем меньше потенциальные потери при ограблении или краже.
Упрощение управления денежными потоками. Предприниматель знает, какой суммой можно оперативно распоряжаться, а какую нужно планировать к сдаче в банк.
Есть исключения. Хранить деньги сверх лимита возможно в следующих случаях.
1. Если зарплату выдают наличными, дату выплаты считают днём, когда деньги сняли с расчётного счёта и внесли в кассу. То есть момент, когда компания или ИП получили наличные, уже считается днём выдачи зарплаты. Поэтому важно заранее планировать снятие денег, чтобы не нарушить сроки.
2. Если ИП работает по собственному графику и проводит кассовые операции в выходные или праздники, эти дни считаются рабочими для кассы. То есть если в этот день выдали или приняли деньги, операция оформляется как обычно. Главное — не забыть оформить документы и провести записи в кассовой книге в тот же день.
Кто должен соблюдать лимит остатка наличных денег
Необходимость установки ограничения зависит от категории бизнеса:
- средние и крупные предприятия должны соблюдать;
- субъекты микро-, малого предпринимательства и ИП могут не соблюдать.
Категория определяется по годовому доходу и численности работников.
|Критерий
|Микробизнес
|Малый бизнес
|Средний бизнес
|Крупный бизнес
|Годовой доход
|До 120 млн ₽
|От 120 до 800 млн ₽
|От 800 млн до 2 млрд ₽
|От 2 млрд ₽ и выше
|Среднесписочная численность работников
|До 15 человек
|От 16 до 100 человек
|От 101 до 250 человек
|От 251 человека
|Требование устанавливать лимит
|Нет
|Нет
|Есть
|Есть
Как и кем устанавливается лимит кассы
Лимит остатка денежных средств в кассе каждая компания устанавливает сама. Это делает директор, бухгалтер или другой уполномоченный сотрудник. Правила расчёта показателя утверждает Центральный банк Российской Федерации.
Чтобы установить ограничение, нужно:
- Выбрать формулу расчёта и закрепить её во внутреннем документе.
- Рассчитать сумму лимита.
- Издать приказ, где указать сумму на период действия лимита.
- Ознакомить с приказом сотрудников подразделений, которые работают с наличными.
- При необходимости пересматривать показатель.
Малому бизнесу и ИП разрешается хранить любую сумму, но лучше документально закрепить решение об отсутствии предельного размера наличных. Для этого нужно создать соответствующий приказ и оформить к нему приложение с подробным расчётом лимита.
Приказ будет действовать до тех пор, пока не выпустят новый приказ, который отменит или изменит предыдущий. Новый приказ можно издать, даже если срок старого не истёк. Если срок первого приказа уже закончился, а новый приказ ещё не выпустили, в этот период лимит будет равняться нулю.
Как сделать расчёт лимита кассы
Центробанк предлагает два способа рассчитать лимит остатка кассы. Организация выбирает ту формулу, которая ей больше подходит.
Формула расчёта на основе поступлений наличных средств
Этот вариант используют компании, которые ежедневно получают от покупателей наличные за товары, работы, услуги.
Формула:
Лимит = (Объём поступлений наличных за расчётный период) / (Расчётный период в рабочих днях) × (Количество дней между сдачами денег в банк)
Объём поступлений наличных — это вся наличная выручка, которую получила компания. Новые компании используют ожидаемый, планируемый объём выручки.
Расчётный период компания выбирает сама, например предыдущий квартал или пиковый месяц продаж. Этот период не может быть больше 92 рабочих дней.
Количество дней между сдачами денег в банк — периодичность инкассации наличных в банк. Инкассация нужна минимум раз в семь рабочих дней. Для населённых пунктов, где нет банка, — до 14 рабочих дней.
Формула расчёта на основе выдачи наличных средств
Этот вариант используют, если в компании часто снимают деньги с расчётного счёта для хозяйственных нужд. Например на командировочные расходы, закупку материалов у поставщиков, выдачу подотчётных средств. Выдача зарплаты из этой суммы исключается.
Формула:
Лимит = (Объём выдач наличных за расчётный период) / (Расчётный период в рабочих днях) × (Количество дней между получениями денег в банке)
Объём выдач наличных — это все суммы, которые сняли с расчётного счёта на хознужды, кроме денег для выплаты зарплат. Новые компании используют ожидаемый, планируемый объём выдач и корректируют показатель после начала работы.
Расчётный период — любой период до 92 рабочих дней.
Количество дней между получениями денег в банке — как часто предприниматель снимает наличные в банке. Срок должен быть не менее каждых семи рабочих дней или 14 для населённых пунктов без банков.
Как часто нужно пересчитывать лимит
В Указании ЦБ РФ от 11.03.2014 №3210-У не обозначен период, на который нужно устанавливать лимит. Руководитель может определять и пересматривать ограничения на месяц, квартал, год или другой разумный срок.
Ежегодно издавать приказ об установке предельного размера не нужно, если срок действия приказом не ограничен. Нет обязанности пересчитывать показатель, например при внедрении новых видов деятельности. В таких случаях ИП, общество с ограниченной ответственностью или другое юрлицо самостоятельно принимает решение о необходимости пересмотра.
Какая ответственность предусмотрена за нарушение лимита кассы
Сверхлимитное хранение наличных разрешается, только если кассовые операции проводятся в выходные или праздничные дни, а также когда выплачивается зарплата. Этот срок не может превышать пять рабочих дней.
Если превысить лимит кассы, налоговая оштрафует по ст. 15.1 КоАП РФ. Для юридических лиц штраф составит 40 000–50 000 ₽, для должностных лиц (руководителя, главного бухгалтера) максимальный штраф — до 5 000 ₽.
Чтобы избежать штрафных санкций, оформляйте все исключительные случаи внутренними приказами и сохраняйте документы о необходимости хранения сверхлимитной наличности: ведомости на выплату зарплаты, графики работы.