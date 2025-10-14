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Эквайринг

Лимит кассы: что это и кто его устанавливает

Работа с наличными обязывает ИП и юридических лиц регулярно сдавать выручку в банк. Но продавцам обычно нужно оставить часть денег в кассе, например для сдачи покупателям с утра или срочных закупок. Для этих целей используют лимит кассы. Точка Банк разъясняет, что это такое, как его рассчитать и оформить по правилам ЦБ РФ, чтобы избежать штрафов.

14.10.2025
5591
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Онлайн-касса для бизнеса

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Малый и средний бизнес имеет право работать без лимита наличных, то есть оставлять в кассе любую сумму. Но если предприниматель установил лимит, то после завершения рабочего дня он не может оставлять в кассе сумму, превышающую лимит. Если его превысить, юрлицо могут оштрафовать на 40 000—50 000 ₽. 

Коротко
Лимит остатка кассы устанавливают средний и крупный бизнес, которые работают с наличными.
Микро- и малый бизнес имеет право хранить в кассе любую сумму, но тоже может установить лимит. Если его решили не устанавливать, нужно издать соответствующий приказ.
Есть два способа рассчитать лимит остатка кассы: на основе поступлений наличных или на основе их выдачи. Организация сама выбирает формулу и рассчитывает лимит.
Если превысить лимит остатка кассы, налоговая может оштрафовать. Штраф до 5000 для должностных лиц, до 50 000 ₽ — для юрлиц.

Что такое лимит кассы

Лимит остатка кассы — это ограничение на сумму наличных, которые хранятся в кассовом аппарате на конец рабочего дня. Остаток денег передают в банк для зачисления на расчётный счёт.

Допустимый размер рассчитывается в каждой организации самостоятельно. Если не рассчитать его самостоятельно, ограничение автоматически будет равняться нулю, и компания не сможет оставлять наличные в кассе.

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Зачем нужен лимит остатка денежных средств

Основные причины, чтобы установить ограничение на лимит остатка:

Требование законодательства. Это обязательное правило для всех, кто работает с бумажными деньгами и монетами. Если не установить ограничение, могут оштрафовать.

Снижение риска краж. Чем меньше сумма в кассе, тем меньше потенциальные потери при ограблении или краже.

Упрощение управления денежными потоками. Предприниматель знает, какой суммой можно оперативно распоряжаться, а какую нужно планировать к сдаче в банк.

Есть исключения. Хранить деньги сверх лимита возможно в следующих случаях. 

1. Если зарплату выдают наличными, дату выплаты считают днём, когда деньги сняли с расчётного счёта и внесли в кассу. То есть момент, когда компания или ИП получили наличные, уже считается днём выдачи зарплаты. Поэтому важно заранее планировать снятие денег, чтобы не нарушить сроки.

2. Если ИП работает по собственному графику и проводит кассовые операции в выходные или праздники, эти дни считаются рабочими для кассы. То есть если в этот день выдали или приняли деньги, операция оформляется как обычно. Главное — не забыть оформить документы и провести записи в кассовой книге в тот же день.

Кто должен соблюдать лимит остатка наличных денег

Необходимость установки ограничения зависит от категории бизнеса: 

  • средние и крупные предприятия должны соблюдать;
  • субъекты микро-, малого предпринимательства и ИП могут не соблюдать.

Категория определяется по годовому доходу и численности работников.

КритерийМикробизнесМалый бизнесСредний бизнесКрупный бизнес
Годовой доходДо 120 млн ₽От 120 до 800 млн ₽От 800 млн до 2 млрд ₽От 2 млрд ₽ и выше
Среднесписочная численность работниковДо 15 человекОт 16 до 100 человекОт 101 до 250 человек От 251 человека 
Требование устанавливать лимитНетНетЕстьЕсть

Как и кем устанавливается лимит кассы

Лимит остатка денежных средств в кассе каждая компания устанавливает сама. Это делает директор, бухгалтер или другой уполномоченный сотрудник. Правила расчёта показателя утверждает Центральный банк Российской Федерации.

Чтобы установить ограничение, нужно:

  • Выбрать формулу расчёта и закрепить её во внутреннем документе.
  • Рассчитать сумму лимита.
  • Издать приказ, где указать сумму на период действия лимита.
  • Ознакомить с приказом сотрудников подразделений, которые работают с наличными.
  • При необходимости пересматривать показатель.

Малому бизнесу и ИП разрешается хранить любую сумму, но лучше документально закрепить решение об отсутствии предельного размера наличных. Для этого нужно создать соответствующий приказ и оформить к нему приложение с подробным расчётом лимита.

Приказ будет действовать до тех пор, пока не выпустят новый приказ, который отменит или изменит предыдущий. Новый приказ можно издать, даже если срок старого не истёк. Если срок первого приказа уже закончился, а новый приказ ещё не выпустили, в этот период лимит будет равняться нулю.

Оптимизируйте платежи для интернет-заказов с помощью облачной кассы. Она не учитывается в лимите по наличным. Все онлайн-платежи сразу поступают на расчётный счёт — вы избегаете перелимита, а выручка доступна для операционных расходов.

Как сделать расчёт лимита кассы

Центробанк предлагает два способа рассчитать лимит остатка кассы. Организация выбирает ту формулу, которая ей больше подходит.

Формула расчёта на основе поступлений наличных средств

Этот вариант используют компании, которые ежедневно получают от покупателей наличные за товары, работы, услуги.

Формула: 

Лимит = (Объём поступлений наличных за расчётный период) / (Расчётный период в рабочих днях) × (Количество дней между сдачами денег в банк)

Объём поступлений наличных — это вся наличная выручка, которую получила компания. Новые компании используют ожидаемый, планируемый объём выручки. 

Расчётный период компания выбирает сама, например предыдущий квартал или пиковый месяц продаж. Этот период не может быть больше 92 рабочих дней.

Количество дней между сдачами денег в банк — периодичность инкассации наличных в банк. Инкассация нужна минимум раз в семь рабочих дней. Для населённых пунктов, где нет банка, — до 14 рабочих дней.

ПРИМЕР
Компания «Идеал» за последний квартал получила наличными 3 300 000 ₽. Сдаёт деньги в банк каждые три рабочих дня.
Расчёт:
 Лимит = 3 300 000 ₽ / 66 рабочих дней × 3 дня = 150 000 ₽.
На конец рабочего дня в кассе не может оставаться больше 150 000 ₽. Все средства свыше этой суммы нужно сдать в банк.

Формула расчёта на основе выдачи наличных средств

Этот вариант используют, если в компании часто снимают деньги с расчётного счёта для хозяйственных нужд. Например на командировочные расходы, закупку материалов у поставщиков, выдачу подотчётных средств. Выдача зарплаты из этой суммы исключается. 

Формула: 

Лимит = (Объём выдач наличных за расчётный период) / (Расчётный период в рабочих днях) × (Количество дней между получениями денег в банке)

Объём выдач наличных — это все суммы, которые сняли с расчётного счёта на хознужды, кроме денег для выплаты зарплат. Новые компании используют ожидаемый, планируемый объём выдач и корректируют показатель после начала работы.

Расчётный период — любой период до 92 рабочих дней.

Количество дней между получениями денег в банке — как часто предприниматель снимает наличные в банке. Срок должен быть не менее каждых семи рабочих дней или 14 для населённых пунктов без банков.

ПРИМЕР
Компания по пошиву одежды «Швейка» использует для периода расчёта 90 рабочих дней (квартал). За это время на оплату материалов поставщикам она тратит 1 800 000 ₽. Директор получает наличные в банке каждые пять рабочих дней.
Расчёт:
Лимит = 1 800 000 ₽ / 90 дней × 5 дней = 100 000 ₽.
Предприниматель может утвердить ограничение в размере 100 000 ₽. Это означает, что на конец рабочего дня в кассовом аппарате можно оставлять не больше этой суммы.

Как часто нужно пересчитывать лимит

В Указании ЦБ РФ от 11.03.2014 №3210-У не обозначен период, на который нужно устанавливать лимит. Руководитель может определять и пересматривать ограничения на месяц, квартал, год или другой разумный срок.

Ежегодно издавать приказ об установке предельного размера не нужно, если срок действия приказом не ограничен. Нет обязанности пересчитывать показатель, например при внедрении новых видов деятельности. В таких случаях ИП, общество с ограниченной ответственностью или другое юрлицо самостоятельно принимает решение о необходимости пересмотра.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение лимита кассы

Сверхлимитное хранение наличных разрешается, только если кассовые операции проводятся в выходные или праздничные дни, а также когда выплачивается зарплата. Этот срок не может превышать пять рабочих дней. 

Если превысить лимит кассы, налоговая оштрафует по ст. 15.1 КоАП РФ. Для юридических лиц штраф составит 40 000–50 000 ₽, для должностных лиц (руководителя, главного бухгалтера) максимальный штраф — до 5 000 ₽. 

Чтобы избежать штрафных санкций, оформляйте все исключительные случаи внутренними приказами и сохраняйте документы о необходимости хранения сверхлимитной наличности: ведомости на выплату зарплаты, графики работы.

Вопросы по теме

Как изменить или отменить лимит кассы?

Чтобы изменить или отменить ограничения для кассы, нужно подготовить внутренний приказ. В нём прописать причину изменений, номер старого приказа и дату вступления в силу новых правил.

Как оформить лимит остатка в кассе?

Лимит остатка кассы устанавливается приказом руководителя на основе расчёта от объёма поступлений или выдачи наличных. Малый бизнес и индивидуальные предприниматели могут не устанавливать лимит, но это решение следует провести отдельным приказом.

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