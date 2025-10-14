Лимит кассы: что это и кто его устанавливает

Коротко

Микро- и малый бизнес имеет право хранить в кассе любую сумму, но тоже может установить лимит. Если его решили не устанавливать, нужно издать соответствующий приказ.

Есть два способа рассчитать лимит остатка кассы: на основе поступлений наличных или на основе их выдачи. Организация сама выбирает формулу и рассчитывает лимит.

Если превысить лимит остатка кассы, налоговая может оштрафовать. Штраф до 5000 для должностных лиц, до 50 000 ₽ — для юрлиц.



Лимит остатка кассы устанавливают средний и крупный бизнес, которые работают с наличными.