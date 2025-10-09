Коды ошибок в декларации по НДС помогают быстро понять, где и какая допущена неточность. Каждое нарушение имеет свой номер и входит в определённую группу. Благодаря этому налоговики могут быстрее анализировать отчётность и выявлять ошибки.

Коротко Коды ошибок в декларации по НДС показывают, где возникли несоответствия и как их исправить. Система ФНС автоматически сверяет данные декларации с отчётами контрагентов и указывает проблемные участки. Каждый код имеет своё значение: от расхождений в счетах-фактурах до неверных дат и кодов операций. Чтобы избежать штрафов, важно вовремя подать пояснения или уточнённую декларацию и проверить корректность всех данных.

В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 000 000 ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

Что такое код ошибки в декларации и как его узнать

Код ошибки в декларации по НДС — это шифр, который показывает, где именно допущена ошибка. Такой код помогает быстро понять суть проблемы и исправить её.

Все декларации по НДС проходят автоматическую проверку через систему АСК НДС. Программа сопоставляет данные между разделами внутри декларации и сверяет информацию с отчётами контрагентов. Если система находит расхождения, налогоплательщику приходит требование — нужно пояснить несоответствия.

ФНС использует специальный регламент, в котором перечислены типовые ошибки и их цифровые коды. С их помощью специалисты определяют, где именно возникла проблема. Полный перечень таких кодов приведён в письме Минфина и ФНС от 3 декабря 2018 года №ЕД-4-15/23367@.

Коды ошибок и их расшифровка

Каждый код ошибки в декларации по НДС обозначает конкретную проблему. Пояснения по ним нужно направлять в электронном виде согласно п. 3 ст. 88 НК. К пояснению необходимо приложить подтверждающие документы. Разберём коды ошибок подробнее:

Код ошибки 1 означает, что у вас в декларации указан счёт-фактура, а у контрагента его нет. Или наоборот — счёт-фактура есть, но программа ФНС не может сопоставить реквизиты.

Причины могут быть разные: контрагент не сдал отчётность, не включил документ, ошибся в ИНН, номере или дате. Проверьте свои реквизиты и уточните данные у партнёра.

Если ошибка у вас — сдайте уточнённую декларацию. Если у контрагента — он должен внести исправления, а вы отправьте ответ в ФНС, что ваши данные верны.

Код ошибки 2 говорит о расхождении между книгой покупок и книгой продаж (разделы 8 и 9 декларации). Например, вы не зарегистрировали счёт-фактуру на аванс, неверно отразили её реквизиты или ошиблись с суммой НДС. Проверьте все операции, связанные с авансами и итоговыми документами. Если ошибка есть, подайте уточнённую декларацию или поясните, почему операция не отражена.

Код ошибки 3 указывает на расхождения в журналах полученных и выданных счетов-фактур (разделы 10 и 11). Такая ошибка чаще всего встречается при посреднических операциях. Когда данные в счёте-фактуре, полученном от поставщика, не совпадают с данными в счёте-фактуре, перевыставленном заказчику по той же операции. Проверьте правильность отражения всех посреднических сделок и внесите корректировки при необходимости.

Код ошибки 4 означает, что ошибка найдена в одной из граф книги покупок, продаж или в журнале учёта счетов-фактур. ​​Определить суть несоответствия, например по значениям 4(19) или 4(20), можно только зная, в каком разделе декларации она выявлена.

Налоговый орган указывает этот раздел в требовании и прикладывает таблицу из приложений к письму ФНС России от 23.03.2021 №СД-4-3/3755@, где указаны конкретные ошибки и их описание.

Если ошибка у вас — исправьте декларацию. Если у партнёра — попросите его внести корректировку, а в ФНС отправьте пояснение.

Код ошибки 5 сообщает, что в книге покупок или продаж есть счёт-фактура без даты или с датой за пределами квартала. Найдите документ, внесите или исправьте дату и пересдайте декларацию.

Код ошибки 6 означает, что вы заявили вычет НДС позже 3-летнего срока. Такой вычет нужно исключить из декларации и сдать уточнение.

Код ошибки 7 появляется, если в книге покупок отражён счёт-фактура, датированный раньше регистрации вашей компании или ИП. Убедитесь, что документ относится к периоду после регистрации.

Код ошибки 8 связан с неправильным кодом операции по НДС. Проверьте, какой код вы указали, и сравните его с данными контрагента. Исправьте при необходимости и сдайте корректировку или пояснение. Если потребуется, приложите письменное объяснение.

Код ошибки 9 возникает при неверном аннулировании данных в уточнённой декларации. Например, вы уменьшили сумму по счёту-фактуре больше, чем было в исходной декларации. Проверьте расчёты и внесите исправления.

Как исправить ошибки в декларации

Если в декларации по НДС найдена ошибка, налоговая направит вам требование с запросом пояснений. У налогоплательщика есть всего 5 рабочих дней, чтобы найти и исправить недочёт. Отсчёт начинается по истечении 6 дней с даты отправки требования налоговым органом.

Далее проверьте заполнение декларации по НДС. Перепроверять весь отчёт не нужно — достаточно сверить те строки и разделы, которые указаны в требовании ФНС. Именно в них программа нашла ошибки или расхождения.

После проверки оформите корректировочную декларацию. Исправьте найденные неточности и укажите номер корректировки на титульном листе. Обязательно соблюдайте формат, установленный ФНС.

Подготовьте пояснения к исправлениям. В них нужно подробно описать причину ошибки и ваши действия по её устранению. Если из-за неточности занижены налог или база, срочно оплатите недоимку и приложите копию платёжного поручения. Оплатить недоимку, необходимо до подачи уточнёнки.

Если ошибка связана с расхождениями с контрагентом, оформите пояснительную записку. В письме укажите, почему операция была отражена именно так, и добавьте подтверждающие документы. Это могут быть счета-фактуры, договоры, акты, накладные и платёжки.

Как избежать проблем с налоговой отчётностью

Проверка — лучший способ избежать ошибок и проблем с налоговой. Декларацию нужно внимательно просматривать до её отправки, а контрагента — проверять ещё до подписания договора.

Если же ошибку первой нашла ФНС, важно вовремя и грамотно ответить на требование, чтобы избежать штрафов и дополнительных проверок.

Что делать после получения требования с кодами ошибок

Если предприниматель или организация получили требование от ФНС с перечнем ошибок по НДС, ответ нужно подать в течение 5 рабочих дней после даты, когда требование считается полученным.

Согласно правилам, документ считается полученным через 6 дней после его отправки налоговой, поэтому на ответ фактически отводится 11 дней. Пропуск срока может привести к штрафу и проведению выездной проверки.

Если налогоплательщик не согласен с результатами проверки, то может отстоять свои права в суде. Это особенно важно, если вы подавали заявление на возмещение НДС.

Когда нужна уточнённая декларация при появлении ошибок

После получения требования от ФНС о пояснениях по ошибкам возникает вопрос. Нужно ли сдавать уточнённую декларацию или достаточно отправить пояснения? Всё зависит от того, повлияли ли исправления на сумму налога.

Для начала откройте первичную декларацию и посмотрите показатели строк 040 и 050 раздела 1. Эти данные показывают сумму налога к уплате или к возмещению. Затем определите, изменилась ли эта сумма после исправления ошибок.

Если в результате налог к уплате оказался занижен или сумма возмещения завышена, уточнённую декларацию нужно подать обязательно. Это требование налогового законодательства.

Если же ошибки не повлияли на итоговую сумму налога, уточнённую декларацию сдавать не обязательно. Но пояснения всё равно придётся отправить. Это касается и случаев, когда налогоплательщики не нашли ошибок или внесённые правки не изменили налоговую базу.

Почему могут не принимать декларацию

О том, что в декларации есть ошибки, налогоплательщик узнаёт почти сразу. Если допущена арифметическая ошибка, программа при проверке сразу покажет несостыковку. Даже простая опечатка может стать причиной отказа в приёме отчётности.

Отказ может быть связан не только с ошибками в самой декларации. Налоговая также учитывает расхождения между вашими данными и отчётами контрагентов.