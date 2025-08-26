Уточнённая налоговая декларация в 2026 году

Коротко Чтобы подать уточнёнку, заполните форму, которая действовала в нужном налоговом периоде, укажите номер корректировки и отправьте декларацию в ФНС тем же способом, что и первичную. Если из‑за ошибки налог нужно доплатить, сначала погасите недоимку и пени.

Уточнённая декларация — это исправленный налоговый отчёт, который заменяет ранее поданный. Её подают, если после сдачи декларации обнаружили ошибку, из‑за которой налог рассчитали неправильно.

Что такое уточнённая декларация

Уточнённая декларация — это новый вариант налогового отчёта, в котором были допущены ошибки. В ней заново указывают все данные, но уже с исправлениями. Например, ИП на УСН «Доходы минус расходы» не включил в доходы аренду. Чтобы это исправить, он подал уточнёнку, пересчитал налог и доплатил разницу.

Когда нужно подавать уточнённую декларацию

Уточнённую декларацию подают, если в первичной нашли ошибку, из-за которой сумма налога оказалась заниженной. Если ошибка не влияет на сумму налога или привела к переплате, подавать уточнённую декларацию необязательно. Эксперты Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка рекомендуют это сделать, чтобы в ФНС были актуальные данные.

Проверка уточнённой декларации перед подачей

При составлении уточнёнки посмотрите на декларацию глазами проверяющего инспектора. Он тщательно проанализирует, почему изменились суммы налога к уплате, и будет сравнивать показатели внутри декларации с предыдущими периодами. При подаче зарплатных отчётов налоговая сопоставляет зарплаты с МРОТ и средними по отрасли, а также оценивает разрыв по НДФЛ и страховым взносам.

Также заранее проверьте:

все изменения налоговой суммы должны быть обоснованы документально;

показатели по вычетам, расходам и зарплате должны совпадать с бухгалтерскими и отчётными данными;

любые отклонения от прошлых периодов или среднеотраслевых значений стоит объяснять и иметь подтверждающие документы.

Рассмотрим подробно, как подать уточнённую декларацию без ошибок.

Как подать уточнённую декларацию

Формат. Нужно использовать ту форму декларации, которая действовала в налоговом периоде, за который вносятся исправления. Например, если вы подаёте уточнёнку за 2025 год, то следует заполнить именно ту форму, которая применялась в 2025 году, даже если в 2026 году она уже не используется.

Чтобы налогоплательщики могли подавать уточнённую декларацию в правильном формате, налоговики запустили специальный сервис на сайте ФНС. Чтобы им воспользоваться, нужно последовательно заполнить свободные поля и скачать предложенный вариант отчёта.

Когда сдавать. Ошибки нужно исправлять за тот период, в котором они были допущены. Например, ИП на общей системе обнаружил, что в декларации по налогу на прибыль за прошлый год не учёл доходы по одному из договоров. Поскольку ошибка повлияла на налоговую базу, ИП нужно подать уточнённую декларацию именно за тот год, когда была допущена ошибка. Если установить, в каком именно периоде возникла ошибка, невозможно — корректировку делают в текущем периоде, когда её нашли.

Как заполнить. На титульном листе уточнённой декларации обязательно указывают, какая это по счёту корректировка. Если декларацию подаёте впервые, в поле «Номер корректировки» ставится «0–». Если потом обнаружили ошибку и решили всё перепроверить, в первой уточнёнке ставят «1–». Если и в ней снова что-то не так, во второй уже ставят «2–» и так далее. Количество уточнённых деклараций за один период неограниченно — можно подавать сколько нужно.

Срок подачи. Если ошибку нашли сами и она привела к занижению налога, нужно как можно быстрее подать уточнёнку и заранее погасить недоимку и пени. Если налог был рассчитан с переплатой, уточнёнку подавать необязательно, но лучше это сделать, чтобы вернуть деньги.

Вернуть, зачесть переплату можно в течение трёх лет с момента подачи первой декларации.

Если ошибку нашла налоговая, она пришлёт требование. В таком случае у вас есть пять рабочих дней, чтобы подать уточнённую декларацию. Но сначала нужно убедиться, что на ЕНС есть деньги для доплаты налога и пеней.

ПРИМЕР ИП на ОСНО заплатил 18 000 ₽ НДС. Позже при проверке налоговая обнаружила, что он занизил сумму налога — по расчётам должно было быть 24 000 ₽. Тогда предприниматель перевёл на ЕНС недостающие 6 000 ₽ и пени, а затем подал уточнённую декларацию с правильными данными. Это помогло ему избежать штрафа.

Способы подачи. Уточнённую декларацию можно сдать в ИФНС теми же способами, что и первичную. Напомним, что это можно сделать следующим образом:

через кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

при личном посещении инспекции;

Почтой России.

Сопроводительное письмо. Иногда налоговики просят приложить письмо в свободной форме. Но, как правило, налогоплательщик проявляет инициативу, действуя на опережение, чтобы не получить требование от налоговой.

В нём обычно пишут:

почему пересчитали налог;

повлияли ли исправления на другие налоги — чаще всего нет.

Если после подачи уточнёнки нужно доплатить налог, лучше приложить к письму копии платёжных поручений, подтверждающих уплату недоимки и пени. Если доплаты не требуется, достаточно указать, что исправили ошибку, которая не повлияла на сумму налога.

Как избежать штрафов

Если ИП занизил налог в декларации, но вовремя подал уточнёнку и всё исправил, можно обойтись без штрафа. Вот три ситуации, когда это работает.

Уточнённая декларация подана до срока сдачи основной декларации. Если вы подаёте уточнёнку до окончания официального срока сдачи отчёта, штрафа не будет.

Уточнённая декларация подана после срока сдачи, но до срока уплаты налога. Если ошибка найдена и исправлена до дня уплаты налога, штрафа тоже не будет. Даже если декларация уже сдана, а срок уплаты ещё не наступил, вы успеваете.

Если ошибку заметила налоговая, шанс избежать штрафа всё ещё есть — главное, подать уточнёнку до того, как пришлют акт камеральной проверки или уведомление о выездной.

Уточнённая декларация подана после всех сроков. Даже если прошли и сроки сдачи, и сроки уплаты, штрафа можно избежать, если:

налоговая ещё не прислала акт или уведомление о проверке;

на момент подачи уточнёнки у вас на ЕНС уже есть деньги на уплату налога и пеней.

Или второй вариант — налоговая провела выездную проверку и не нашла ошибок. Тогда штрафа тоже не будет.

Если совсем не подавать уточнёнку, а налог занижен, будет штраф 20% от суммы недоимки плюс пени. Но если налоговая установит, что занижение налога было намеренным, — штраф 40%.

Экспертное мнение При подаче уточнённой декларации важно не просто исправить ошибку, а заново проверить весь отчёт. Особенно внимательно стоит проверить период, форму декларации и номер корректировки. Если из-за ошибки налог увеличился, сначала погасите недоимку и пени, а затем подайте уточнёнку. Так можно избежать штрафа или уменьшить его размер.



Чтобы не тратить время на ручные проверки, предприниматель может вести учёт в Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка . Сервис помогает рассчитывать налоги, формировать отчётность и отправлять её в налоговую. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Чтобы уменьшить штраф, подайте ходатайство с просьбой учесть смягчающие обстоятельства.

Ходатайство можно написать в свободной форме. Рекомендуем подать в налоговую инспекцию ходатайство не позднее одного месяца с момента получения акта проверки, чтобы уложиться в срок до вынесения решения по нему. К заявлению приложите подтверждающие документы.

Согласно п. 3 ст. 114 НК РФ налоговая инспекция может снизить штраф минимум вдвое. Суды иногда ещё уменьшают штраф, даже если налоговая уже сделала скидку. Однако штраф никогда не обнуляют, так как нарушение фактически имело место.

С 1 сентября 2026 года размер снижения штрафа ограничили. По п. 3 ст. 114 НК РФ штраф можно уменьшить минимум в два раза, но максимум — в десять раз.

После снижения штраф не может быть менее 1 000 ₽ для физлиц, 3 000 ₽ для ИП, НКО и субъектов МСП и 10 000 ₽ для остальных организаций.

По рекомендациям ФНС, получить максимальное снижение штрафа проще, если до вынесения решения по проверке подать уточнённую декларацию. Также нужно полностью погасить недоимку и пени.

Уточнённая декларация по УСН

Если вы заметили ошибку в сданной декларации по УСН и из-за неё налог получился меньше, то нужно подать уточнённую декларацию. А если налог, наоборот, не занижен, например вы просто допустили техническую ошибку, то уточнёнку подавать необязательно — это по желанию.

Если вы подаёте уточнённую декларацию до окончания срока подачи обычной, то она считается сданной вовремя. В этом случае налоговая штраф не назначит.

Если налог не был занижен, вы вправе подать уточнёнку в любое время, и за это тоже ничего не будет. Можно просто внести исправления в свои документы, например в книгу учёта доходов и расходов.

Оформлять уточнённую декларацию нужно на тех же бланках, что и основную. Главное, не забудьте на титульном листе указать номер корректировки: первая — это «1--», вторая — «2--» и так далее.

Уточнённая декларация по НДС

Когда подать. Закон не ограничивает срок подачи уточнённой декларации по НДС, если речь идёт об исправлении ошибки или переплате. Но, чтобы получить возмещение НДС, уточнёнку нужно подать в течение трёх лет после окончания квартала, за который подаётся отчётность.

ИП на ОСНО в декларации за I квартал 2023 года забыл включить часть вычетов по НДС и заплатил налог с переплатой. В феврале 2026 года его бухгалтер нашла ошибку и сразу подала уточнённую декларацию, чтобы вернуть переплату.

Какую форму использовать. С I квартала 2025 года применяется новая форма НДС-декларации.

С отчётности за I квартал 2026 года форма дополнительно обновлена приказом ФНС России от 18.12.2025 №ЕД-7-3/1227@ — добавлены строки для ставки НДС 22%, расчётной ставки 22/122 и ставки 18,03%. Отчитаться по обновлённой форме за I квартал 2026 года нужно было до 27 апреля 2026 года.

Если подаёте уточнёнку за более ранний период, берите ту форму, которая действовала в соответствующем квартале.

Как правильно заполнить. Уточнённая декларация должна содержать все разделы и приложения, которые были в первоначальной версии, даже те, где не было ошибок. Если нужно внести новые данные, добавляйте соответствующие разделы и приложения.

На титульном листе, в поле «Номер корректировки», укажите номер корректировки: 1 — для первой уточнёнки, 2 — для второй и так далее.

В строке 001 разделов 8–12 и приложений 1 к разделам 8 и 9 проставьте признак актуальности:

«1» — если данные актуальны и повторно подавать их не нужно;

«0» — если представляете новую или исправленную информацию.

В остальных разделах исправьте только ошибочные данные, корректные строки оставьте без изменений.

Пример

ИП на ОСНО не отразил полученный аванс и подал уточнённую декларацию по НДС.

ИП Иванов получил аванс 15.03.2026 от ООО «Прогресс» в размере 122 000 ₽, включая НДС — 22 000 ₽. Он не включил аванс в декларацию по НДС за I квартал 2026 года. Чтобы исправить ошибку, ИП подготовил дополнительный лист книги продаж, где отразил счёт-фактуру на аванс. Затем он сформировал уточнённую декларацию. Вот что он исправил:

На титульном листе, в поле «Номер корректировки», указал «1».

Уточнённая декларация по 3-НДФЛ

Когда подать. Можно подать уточнённую декларацию 3‑НДФЛ в любое время, если заметили ошибку. Если из-за ошибки налог оказался занижен, нужно доплатить недостающую сумму и после подать уточнённую декларацию.

Какую форму использовать. Уточнённая 3‑НДФЛ подаётся по той же форме, что и первичная декларация за соответствующий год. Форма меняется ежегодно, поэтому в 2025 году нужно использовать бланк, утверждённый приказом ФНС России от 19.09.2024 №ЕД‑7‑11/757@.

ВАЖНО Для уточнённой декларации используют форму, которая действовала в том налоговом периоде, за который её подают. Форма, актуальная на дату подачи, в этом случае не подходит.

Для деклараций за 2025 год, представляемых с 1 января 2026 года, форму заменил приказ ФНС от 20.10.2025 №ЕД-7-11/913@. С 1 сентября 2026 года форму дополнительно уточнили приказом от 25.05.2026 №ЕД-1-11/333@ — добавили вычет на долгосрочные сбережения по договорам страхования жизни.

Как правильно заполнить:

На титульном листе укажите номер корректировки: «0» — первичная, «1» — первая уточнёнка, далее — «2», «3» и т. д.

Уточнёнка полностью заменяет предыдущую декларацию: нужно повторить все данные, даже неизменённые, и добавить исправления или новые сведения. Не забудьте включить все вычеты, заявленные ранее, иначе вы можете потерять право на возврат.

При увеличении суммы налогооблагаемого вычета, например добавлен социальный вычет после имущественного, все ранее заявленные вычеты должны быть повторно указаны в уточнённой декларации.

Рекомендуется приложить пояснения, особенно если могут возникнуть вопросы со стороны инспекции, например причины изменений или новые документы.

Можно ли подать уточнённую декларацию 3‑НДФЛ после получения вычета

Даже если вы уже получили вычет, вы вправе подать уточнённую декларацию 3-НДФЛ и заявить дополнительные вычеты, например за лечение или обучение.

В уточнённой декларации укажите все вычеты за год, включая ранее заявленные и новые. Налоговая пересчитает сумму вычета с учётом изменений.

ПРИМЕР Вы заявили имущественный вычет 150 000 ₽ и получили возврат. Затем вспомнили о расходах на лечение — 10 000 ₽ и подали уточнённую декларацию. Если вы не укажете в ней ранее заявленный вычет, налоговики могут посчитать, что вы от него отказались. Разберём по шагам. Что уже было: — Вы заявили имущественный вычет 150 000 ₽. — Получили возврат НДФЛ (13% от 150 000 ₽ = 19 500 ₽) через декларацию 3‑НДФЛ. Что хотите добавить: — Расходы на лечение 10 000 ₽. — Социальный вычет по лечению: 13% × 10 000 ₽ = 1 300 ₽. Можно ли дополучить? — Да, можно, если в этом году у вас был достаточный доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% и этот налог ещё не был полностью возвращён через имущественный вычет. — Если имущественный вычет в 150 000 ₽ уже исчерпал весь удержанный за год НДФЛ, то возврат по лечению за этот же год невозможен — налог возвращают только в пределах реально уплаченного за год. Что делать: — Подаёте уточнённую декларацию 3‑НДФЛ за тот же год, добавив расходы на лечение. — Налоговая пересчитает и, если есть остаток удержанного НДФЛ, доплатит 1 300 ₽. — Если остатка нет, возврат за лечение перенести на следующий год нельзя.



Уточнённая декларация по налогу на прибыль

Если организация или ИП в каком-то периоде получили убыток и позже нашли расходы, которые забыли учесть в расчётах по налогу на прибыль, действовать можно по-разному — в зависимости от ситуации.

Вариант 1. Подать уточнённую декларацию за тот период, к которому относятся эти расходы. Этот способ подойдёт, если точно известно, когда были понесены расходы.

Вариант 2. Учесть расходы в том периоде, когда их обнаружили. Это возможно, если:

непонятно, к какому периоду относятся расходы;

ИП переплатил налог из-за того, что эти расходы ранее не были учтены.

Если по итогам периода образовался убыток, налоговая база по налогу на прибыль считается равной нулю. То есть даже если добавить расходы в этом периоде, налог не уменьшится — база останется нулевой, просто убыток станет больше. А значит, никакой переплаты быть не может.

Такие же правила действуют и при УСН: если в периоде был убыток, а потом нашли забытые расходы, их лучше отразить через уточнённую декларацию.

ВАЖНО Если вы допустили ошибку, из-за которой занизили налог, то сначала заплатите разницу и пени, а уже потом подавайте уточнённую декларацию за прошлые годы. Это поможет избежать штрафа

Уточнённая декларация и налоговые проверки

Если подать уточнённую декларацию во время выездной налоговой проверки за тот же период, то повторной проверки не будет. Уточнёнку просто включат в текущую проверку и проверят вместе с остальной отчётностью. Налоговая обязана принять такую декларацию, даже если период уже проверяется, и рассмотреть её вместе с исходной.

Суды тоже подтверждают: если уточнёнку подать до того, как налоговая вынесет решение по выездной проверке, её обязаны учесть. Это поможет избежать штрафов, если вы успеете всё исправить вовремя.

Если акт камеральной проверки уже составлен, но решение ещё не принято, налоговая может продолжить проверку по старым данным. Новые данные из уточнёнки в решении могут не учесть.

Если же решение уже вынесено, поданная позже уточнёнка не изменит его. Суды считают, что такие уточнёнки не отменяют результаты проверки, даже если в них есть новые расчёты.