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Бухгалтерия
Бухгалтерия

НДС для УСН в 2026 году: сохранятся ли ставки 5 и 7%

Предприниматели на УСН смогут и дальше платить НДС по пониженным ставкам — 5 или 7% в зависимости от дохода. В 2026 году Минфин изменит лимиты, поэтому бизнесу нужно заранее подготовиться.

09.10.2025
1322
1322

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Минфин России предложил повысить основную ставку НДС. При этом пониженные ставки для предпринимателей на упрощёнке сохранятся.

Предприниматели по-прежнему смогут выбрать: применять общую ставку НДС 22% либо использовать пониженные ставки 5 или 7% в зависимости от дохода. В 2025 году ставка 5% действует при доходе от 10 млн до 250 млн ₽, ставка 7% — от 250 млн до 450 млн ₽.

Пониженную ставку вправе применять только организации и индивидуальные предприниматели на УСН, не освобождённые от НДС по ст. 145 НК РФ. При этом переход на пониженную ставку осуществляется добровольно — по выбору налогоплательщика.

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С 2026 года изменятся лимиты доходов из-за нового коэффициента-дефлятора — 1,090. Для ставки 5% порог составит 272,5 млн ₽, для ставки 7% — 490,5 млн ₽. Нижний порог, наоборот, снизится: применять НДС на упрощёнке смогут с дохода от 10 млн ₽, тогда как в 2025 году минимальный лимит — 60 млн ₽.

Если доход превышает установленный лимит, упрощенец обязан перейти на более высокую ставку НДС.

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