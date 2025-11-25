Как купить лицензию и скачать КриптоПро

Для малого бизнеса или ИП, которые используют КриптоПро на одном компьютере, подойдёт персональная (клиентская) лицензия. Она может быть годовой или бессрочной.





Если программа будет работать на сервере, нужна серверная лицензия. Клиентская лицензия на сервере работать не будет, даже если раньше использовалась триальная версия.





Персональная лицензия для одного компьютера подходит для ИП, бухгалтеров или сотрудников. Годовая лицензия удобна для временной работы, а бессрочная выгоднее при долгосрочном использовании.





Существует встроенная лицензия. Она позволяет работать на нескольких компьютерах, но не одновременно, и действует до окончания срока сертификата электронной подписи.





Корпоративная лицензия не является стандартной для КриптоПро CSP. Выбор между клиентской и серверной лицензиями зависит от того, где будет использоваться программа — на рабочих станциях или на сервере.