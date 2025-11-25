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Как купить лицензию и скачать КриптоПро

Если вы работаете с электронной подписью, вам обязательно понадобится КриптоПро CSP. Он помогает подписи работать корректно и защищает ваши данные. Чтобы было проще разобраться, Точка Банк подготовил простую инструкцию.

25.11.2025
3227
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КриптоПро это базовый инструмент, который отвечает за безопасность, шифрование и корректную работу ЭП на вашем компьютере. В инструкции разберём, как купить лицензию КриптоПро, где скачать программу, какие версии и носители она поддерживает и что важно учитывать при установке и активации.

Коротко
КриптоПро CSP — программа для электронной подписи и шифрования данных. Она нужна для работы с госуслугами, торгами и корпоративными системами. С её помощью можно подписывать документы и проверять подлинность данных. Для удобного управления сертификатами используется дополнительный инструмент cptools.
Программа поддерживает разные носители ключей и работает на Windows, macOS и Linux. Есть несколько видов лицензий: для одного компьютера, для сервера и для временной работы. Стоимость зависит от типа лицензии. Лицензию можно активировать, перенести на другой компьютер и проверить на подлинность.

Для чего нужен КриптоПро CSP

КриптоПро CSP нужен для работы с электронной подписью. Он формирует подпись, проверяет её и защищает ваши данные. С его помощью документы шифруются, а информация остаётся конфиденциальной и неизменной.

Без КриптоПро CSP вы не сможете использовать электронную подпись. Это значит, что работа с государственными порталами станет невозможной. Также нельзя будет участвовать в электронных торгах и пользоваться системами вроде ЕГАИС или «Честного ЗНАКА». Фактически не получится выполнить ни одну операцию, где требуется подписание КЭП, — ни подать отчёт, ни подтвердить действие, ни подписать документ.

Программа нужна и для ФГИС «Меркурий», и для других государственных и корпоративных сервисов. С её помощью вы сможете безопасно передавать документы и спокойно работать с официальными платформами.

Встроенная лицензия КриптоПро — что это и как работает

Встроенная лицензия — это тип лицензирования, при котором возможность работать с КриптоПро CSP уже включена в саму электронную подпись. Покупать отдельную лицензию или активировать её вручную не нужно — программа считает такую лицензию действительной автоматически.

Как работает встроенная лицензия

  • Лицензия «прикреплена» к сертификату электронной подписи.
  • Работает только с этим конкретным сертификатом ЭП и не может быть использована с другой подписью.
  • Действует ровно столько, сколько действует сам сертификат, — обычно 12–15 месяцев.
  • После окончания срока сертификата встроенная лицензия прекращает работу — продлить её отдельно нельзя.
  • Такая лицензия подходит тем, кто хочет использовать КриптоПро без покупки дополнительных ключей и без ввода серийных номеров.

На каких устройствах можно использовать

Встроенная лицензия позволяет работать на нескольких компьютерах, но не одновременно.

Это удобно в ситуациях, когда пользователь применяет подпись, например:

  • на рабочем компьютере;
  • на домашнем или переносном ноутбуке.

Когда встроенная лицензия подходит

Этот вариант удобен:

  • ИП, которым не нужно постоянное использование на нескольких устройствах одновременно;
  • бухгалтерам, которые работают с подписью с двух рабочих мест;
  • тем, кто хочет минимизировать затраты, — встроенная лицензия обычно уже включена в стоимость сертификата.

Когда лучше выбрать обычную лицензию

Лучше выбрать классическую персональную или серверную лицензию КриптоПро CSP, если вы:

  • работаете с подписью одновременно на нескольких устройствах;
  • используете серверные решения;
  • хотите бессрочную лицензию без привязки к сроку сертификата.

Инструменты КриптоПро

В КриптоПро CSP 5.0 появился новый инструмент — графическое приложение «Инструменты КриптоПро», или просто cptools. Оно работает на Windows, Linux и macOS.

Программа помогает управлять электронной подписью и сертификатами через удобный интерфейс. Теперь не нужно использовать только команды в терминале.

С помощью cptools можно легко проверять подписи, шифровать данные и следить за безопасностью документов. 

Cptools позволяет легко управлять контейнерами и сертификатами. С его помощью можно создавать и проверять CMS-подписи под файлами. Программа умеет работать с облачными контейнерами в КриптоПро и выполнять сервисные операции с носителями. Также она показывает информацию о провайдере и лицензии и позволяет делать некоторые настройки. Все картинки в статье кликабельны.

Программа полностью локализована. Пользователь может выбрать язык интерфейса в настройках.

Вкладка «Общее» показывает информацию о провайдере и лицензии. Здесь же можно сменить язык приложения и посмотреть версию программы.

Вкладка «Облачный провайдер» позволяет зарегистрировать облачные контейнеры. 

На вкладке «Контейнеры» отображаются все контейнеры на подключённых носителях. Сбор информации может занимать некоторое время. Поэтому список обновляется автоматически только при подключении или отключении устройств.

В таблицах на вкладках «Контейнеры» и «Сертификаты» можно управлять колонками через правый клик мыши. Это единственные места, где используется правая кнопка.

На вкладке «Контейнеры» можно установить сертификат из контейнера в хранилище. При этом он автоматически привязывается к закрытому ключу.

На вкладке «Сертификаты» отображаются все сертификаты в выбранном хранилище. Их можно удалять или экспортировать в файлы. 

При установке сертификаты автоматически распределяются по подходящим хранилищам: корневые — в Root, промежуточные — в CA, личные — в My. Для личных сертификатов сразу создаётся ссылка на закрытый ключ. Чтобы всё работало, заранее вставьте ключевой носитель с соответствующим контейнером.

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Вкладка «Создание подписи» нужна для CMS-подписи файлов. Обычно создаётся присоединённая (attached) подпись. В расширенном режиме можно выбрать отсоединённую (detached).

На вкладке «Проверка подписи» проверяется CMS-подпись файла. Также может понадобиться расширенный режим — для работы с присоединёнными подписями. В нём можно выбрать, куда сохранить исходный файл. В простом режиме выполняется только проверка подписи.

Вкладка «Управление носителями» доступна только в расширенном режиме. Здесь можно менять пароль на носителе и PUK, возвращать пароль к умолчанию и сбрасывать устройство к заводским настройкам. Также можно сбросить счётчик попыток ввода PIN и удалить старый пароль, что особенно полезно для Rutoken.

Вкладка «Настройки» доступна только в расширенном режиме. Здесь можно менять таймауты при обращении к DSS-серверу. Также на этой вкладке можно удалять сохранённые пароли.

Как купить лицензию КриптоПро

Чтобы купить лицензию КриптоПро CSP, перейдите на официальный сайт КриптоПро. Выберите раздел «Купить» или «Интернет-магазин».

Найдите нужную версию продукта и нажмите «Купить». Заполните регистрационную карту с вашими данными. Выберите «Онлайн-загрузка» как способ доставки и оформите заказ.

Проверьте электронную почту — придёт письмо со ссылкой для оплаты. Перейдите по ссылке и оплатите заказ в течение двух часов. Если время истекло, оформите заказ заново. Для юрлиц возможна оплата по выставленному счёту через банк.

После оплаты вы получите серийный номер лицензии в письме или PDF-документе.

Запустите программу «КриптоПро CSP» через меню «Пуск» или поиск Windows. На вкладке «Общие» нажмите «Ввод лицензии». В окне введите данные из документа. В поле «Имя» укажите ФИО владельца лицензии, например для ИП: Иванов Иван Иванович. В поле «Организация» напишите название компании. В поле «Серийный номер» введите номер из документа. Нажмите «ОК». Лицензия активирована.

Как скачать КриптоПро

Чтобы скачать КриптоПро, перейдите на официальный сайт и войдите в свой аккаунт. Если у вас нет учётной записи, зарегистрируйтесь и заполните свои данные.

После входа откройте раздел «Скачать». Выберите «КриптоПро CSP» и примите условия лицензионного соглашения.

Выберите нужную версию программы и операционную систему. 

Какие технологии хранения ключей поддерживает КриптоПро

КриптоПро поддерживает разные способы хранения ключей. Это могут быть физические носители, аппаратные модули безопасности, облачные сервисы и мобильные приложения.

Физические носители включают USB-токены и смарт-карты. USB-токены считаются одним из самых надёжных способов хранения ключей. Ключи хранятся на отдельном устройстве, что повышает безопасность.

Аппаратные модули безопасности (HSM) обеспечивают защищённое хранение ключей RSA, ECDSA и ГОСТ. Они применяются на SSL/TLS-серверах и для подписи программного кода, например Microsoft Authenticode и Java Code Signing.

Какое программное обеспечение поддерживает КриптоПро

КриптоПро работает с разным программным обеспечением. Это операционные системы Windows, Linux, macOS, Android и iOS.

Программа поддерживает приложения, такие как Microsoft Office, Adobe, браузеры, а также почтовые клиенты и средства удалённого рабочего стола.

КриптоПро совместим с веб-серверами, например nginx и Apache.

Совместимость достигается благодаря поддержке Microsoft CryptoAPI, SSPI, CAPICOM и специальным плагинам, таким как КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.

Вопросы по теме

Какой тип лицензии КриптоПро выбрать для малого бизнеса или ИП (персональная, серверная, корпоративная)?

Для малого бизнеса или ИП, которые используют КриптоПро на одном компьютере, подойдёт персональная (клиентская) лицензия. Она может быть годовой или бессрочной.


Если программа будет работать на сервере, нужна серверная лицензия. Клиентская лицензия на сервере работать не будет, даже если раньше использовалась триальная версия.


Персональная лицензия для одного компьютера подходит для ИП, бухгалтеров или сотрудников. Годовая лицензия удобна для временной работы, а бессрочная выгоднее при долгосрочном использовании.


Существует встроенная лицензия. Она позволяет работать на нескольких компьютерах, но не одновременно, и действует до окончания срока сертификата электронной подписи.


Корпоративная лицензия не является стандартной для КриптоПро CSP. Выбор между клиентской и серверной лицензиями зависит от того, где будет использоваться программа — на рабочих станциях или на сервере.

Сколько стоит лицензия КриптоПро и какие есть варианты оплаты (разовая покупка, подписка, лицензии на определённый срок)?

Стоимость лицензий КриптоПро зависит от типа продукта. Бессрочная лицензия для одного рабочего места обычно стоит около 3 700–3 900 ₽. Годовая лицензия обойдётся примерно в 1 850 ₽.


Для серверов лицензия стоит дороже, например около 70 000 ₽. Есть также другие продукты, такие как КриптоАРМ и КриптоПро.NET. Оплата производится разово при покупке.


Разовая покупка — самый распространённый способ. Вы платите один раз и получаете лицензию на бессрочное использование программы или на определённый срок.


Иногда КриптоПро предлагает лицензии с ограниченным сроком действия, например на 15 месяцев. Это похоже на подписку, когда программа работает только в течение указанного периода.

Как убедиться в подлинности версии КриптоПро?

Чтобы убедиться в подлинности КриптоПро, проверьте информацию о лицензии и версии программы. Это можно сделать в «КриптоПро CSP» или в «Инструментах КриптоПро».


Для проверки лицензии и версии откройте «КриптоПро CSP» через меню «Пуск» или поиск на панели задач. Перейдите на вкладку «Общие». Там отображается версия ядра программы, а также доступна кнопка для ввода и просмотра данных лицензии.


На macOS используйте «Инструменты КриптоПро». Вкладка «Общее» покажет информацию о лицензии и текущей версии.


Для проверки подлинности электронной подписи PDF-документа установите «КриптоПро PDF». Откройте файл в Adobe Acrobat Reader, а плагин активирует раздел проверки подписи. Чтобы проверка была автоматической, настройте параметры в разделе «Подписи» в настройках Adobe Reader.


Можно проверить подпись и через онлайн-сервисы. Перейдите на страницу проверки, например на сайте Конверста. Нажмите «Проверить подпись» и выберите файл. Сервис автоматически определит формат подписи и покажет результаты проверки.

Какие системные требования предъявляются к компьютеру или серверу для установки КриптоПро?

Для установки КриптоПро нужен 64-разрядный двухъядерный процессор с тактовой частотой от 1,86 ГГц. Необходимо 4 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ свободного места на диске. Также нужен один сетевой адаптер, совместимый с вашей операционной системой.


Поддерживаются разные операционные системы: Windows (включая Server 2008, 2012, 2016 и новее), macOS и Linux. Для работы требуется интернет-соединение со скоростью не менее 128 кбит/с.


Для установки программы нужны права администратора на компьютере.


Некоторые компоненты, например КриптоПро PDF, требуют дополнительных программ, таких как Adobe Reader или Acrobat.

Можно ли использовать одну лицензию на нескольких устройствах?

Возможность использовать одну лицензию на нескольких устройствах зависит от её типа. Некоторые лицензии позволяют работать на разных компьютерах, но не одновременно.


Многопользовательские лицензии предназначены для одновременной работы нескольких пользователей на разных устройствах.


Обычно одна лицензия действует только на одном устройстве. Чтобы использовать программу на нескольких компьютерах, нужна отдельная лицензия для каждого устройства. Исключения возможны только в том случае, если это прямо указано в лицензионном соглашении.

Какие есть особенности активации и переноса лицензии при смене компьютера или при переустановке системы?

При смене компьютера или переустановке системы лицензию нужно перенести корректно. Сначала удалите её со старого устройства, а затем активируйте на новом с помощью ключа или учётной записи.


Если у вас аппаратный ключ, просто подключите его к новому компьютеру — перенос произойдёт автоматически.

Какие гарантии и условия возврата или замены лицензии предоставляются официальным поставщиком?

Официальный поставщик ООО «КРИПТО-ПРО» гарантирует, что программа будет работать корректно при правильной установке и использовании. Если в продукте всё же обнаружатся ошибки, вы можете обратиться за возвратом или заменой. Такие ситуации рассматриваются по закону РФ и требуют подтверждения, что дефект возник не из-за нарушений условий эксплуатации.

Что делать при проблемах с активацией или ошибках во время установки?

Если активация или установка проходят с ошибками, начните с простого — перезагрузите компьютер. Проверьте, хватает ли места на диске, и убедитесь, что никакие программы не мешают установке.


Также перепроверьте ключ продукта — иногда ошибка возникает из-за одной неверной буквы. Если проблема остаётся, отключите лишние устройства, переустановите программу или обратитесь в поддержку и сообщите код ошибки.

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Купить лицензию и скачать КриптоПро — Точка Банк