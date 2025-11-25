Как купить лицензию и скачать КриптоПро

КриптоПро это базовый инструмент, который отвечает за безопасность, шифрование и корректную работу ЭП на вашем компьютере. В инструкции разберём, как купить лицензию КриптоПро, где скачать программу, какие версии и носители она поддерживает и что важно учитывать при установке и активации.
Для чего нужен КриптоПро CSP
КриптоПро CSP нужен для работы с электронной подписью. Он формирует подпись, проверяет её и защищает ваши данные. С его помощью документы шифруются, а информация остаётся конфиденциальной и неизменной.
Без КриптоПро CSP вы не сможете использовать электронную подпись. Это значит, что работа с государственными порталами станет невозможной. Также нельзя будет участвовать в электронных торгах и пользоваться системами вроде ЕГАИС или «Честного ЗНАКА». Фактически не получится выполнить ни одну операцию, где требуется подписание КЭП, — ни подать отчёт, ни подтвердить действие, ни подписать документ.
Программа нужна и для ФГИС «Меркурий», и для других государственных и корпоративных сервисов. С её помощью вы сможете безопасно передавать документы и спокойно работать с официальными платформами.
Встроенная лицензия КриптоПро — что это и как работает
Встроенная лицензия — это тип лицензирования, при котором возможность работать с КриптоПро CSP уже включена в саму электронную подпись. Покупать отдельную лицензию или активировать её вручную не нужно — программа считает такую лицензию действительной автоматически.
Как работает встроенная лицензия
- Лицензия «прикреплена» к сертификату электронной подписи.
- Работает только с этим конкретным сертификатом ЭП и не может быть использована с другой подписью.
- Действует ровно столько, сколько действует сам сертификат, — обычно 12–15 месяцев.
- После окончания срока сертификата встроенная лицензия прекращает работу — продлить её отдельно нельзя.
- Такая лицензия подходит тем, кто хочет использовать КриптоПро без покупки дополнительных ключей и без ввода серийных номеров.
На каких устройствах можно использовать
Встроенная лицензия позволяет работать на нескольких компьютерах, но не одновременно.
Это удобно в ситуациях, когда пользователь применяет подпись, например:
- на рабочем компьютере;
- на домашнем или переносном ноутбуке.
Когда встроенная лицензия подходит
Этот вариант удобен:
- ИП, которым не нужно постоянное использование на нескольких устройствах одновременно;
- бухгалтерам, которые работают с подписью с двух рабочих мест;
- тем, кто хочет минимизировать затраты, — встроенная лицензия обычно уже включена в стоимость сертификата.
Когда лучше выбрать обычную лицензию
Лучше выбрать классическую персональную или серверную лицензию КриптоПро CSP, если вы:
- работаете с подписью одновременно на нескольких устройствах;
- используете серверные решения;
- хотите бессрочную лицензию без привязки к сроку сертификата.
Инструменты КриптоПро
В КриптоПро CSP 5.0 появился новый инструмент — графическое приложение «Инструменты КриптоПро», или просто cptools. Оно работает на Windows, Linux и macOS.
Программа помогает управлять электронной подписью и сертификатами через удобный интерфейс. Теперь не нужно использовать только команды в терминале.
С помощью cptools можно легко проверять подписи, шифровать данные и следить за безопасностью документов.
Cptools позволяет легко управлять контейнерами и сертификатами. С его помощью можно создавать и проверять CMS-подписи под файлами. Программа умеет работать с облачными контейнерами в КриптоПро и выполнять сервисные операции с носителями. Также она показывает информацию о провайдере и лицензии и позволяет делать некоторые настройки. Все картинки в статье кликабельны.
Программа полностью локализована. Пользователь может выбрать язык интерфейса в настройках.
Вкладка «Общее» показывает информацию о провайдере и лицензии. Здесь же можно сменить язык приложения и посмотреть версию программы.
Вкладка «Облачный провайдер» позволяет зарегистрировать облачные контейнеры.
На вкладке «Контейнеры» отображаются все контейнеры на подключённых носителях. Сбор информации может занимать некоторое время. Поэтому список обновляется автоматически только при подключении или отключении устройств.
В таблицах на вкладках «Контейнеры» и «Сертификаты» можно управлять колонками через правый клик мыши. Это единственные места, где используется правая кнопка.
На вкладке «Контейнеры» можно установить сертификат из контейнера в хранилище. При этом он автоматически привязывается к закрытому ключу.
На вкладке «Сертификаты» отображаются все сертификаты в выбранном хранилище. Их можно удалять или экспортировать в файлы.
При установке сертификаты автоматически распределяются по подходящим хранилищам: корневые — в Root, промежуточные — в CA, личные — в My. Для личных сертификатов сразу создаётся ссылка на закрытый ключ. Чтобы всё работало, заранее вставьте ключевой носитель с соответствующим контейнером.
Вкладка «Создание подписи» нужна для CMS-подписи файлов. Обычно создаётся присоединённая (attached) подпись. В расширенном режиме можно выбрать отсоединённую (detached).
На вкладке «Проверка подписи» проверяется CMS-подпись файла. Также может понадобиться расширенный режим — для работы с присоединёнными подписями. В нём можно выбрать, куда сохранить исходный файл. В простом режиме выполняется только проверка подписи.
Вкладка «Управление носителями» доступна только в расширенном режиме. Здесь можно менять пароль на носителе и PUK, возвращать пароль к умолчанию и сбрасывать устройство к заводским настройкам. Также можно сбросить счётчик попыток ввода PIN и удалить старый пароль, что особенно полезно для Rutoken.
Вкладка «Настройки» доступна только в расширенном режиме. Здесь можно менять таймауты при обращении к DSS-серверу. Также на этой вкладке можно удалять сохранённые пароли.
Как купить лицензию КриптоПро
Чтобы купить лицензию КриптоПро CSP, перейдите на официальный сайт КриптоПро. Выберите раздел «Купить» или «Интернет-магазин».
Найдите нужную версию продукта и нажмите «Купить». Заполните регистрационную карту с вашими данными. Выберите «Онлайн-загрузка» как способ доставки и оформите заказ.
Проверьте электронную почту — придёт письмо со ссылкой для оплаты. Перейдите по ссылке и оплатите заказ в течение двух часов. Если время истекло, оформите заказ заново. Для юрлиц возможна оплата по выставленному счёту через банк.
После оплаты вы получите серийный номер лицензии в письме или PDF-документе.
Запустите программу «КриптоПро CSP» через меню «Пуск» или поиск Windows. На вкладке «Общие» нажмите «Ввод лицензии». В окне введите данные из документа. В поле «Имя» укажите ФИО владельца лицензии, например для ИП: Иванов Иван Иванович. В поле «Организация» напишите название компании. В поле «Серийный номер» введите номер из документа. Нажмите «ОК». Лицензия активирована.
Как скачать КриптоПро
Чтобы скачать КриптоПро, перейдите на официальный сайт и войдите в свой аккаунт. Если у вас нет учётной записи, зарегистрируйтесь и заполните свои данные.
После входа откройте раздел «Скачать». Выберите «КриптоПро CSP» и примите условия лицензионного соглашения.
Выберите нужную версию программы и операционную систему.
Какие технологии хранения ключей поддерживает КриптоПро
КриптоПро поддерживает разные способы хранения ключей. Это могут быть физические носители, аппаратные модули безопасности, облачные сервисы и мобильные приложения.
Физические носители включают USB-токены и смарт-карты. USB-токены считаются одним из самых надёжных способов хранения ключей. Ключи хранятся на отдельном устройстве, что повышает безопасность.
Аппаратные модули безопасности (HSM) обеспечивают защищённое хранение ключей RSA, ECDSA и ГОСТ. Они применяются на SSL/TLS-серверах и для подписи программного кода, например Microsoft Authenticode и Java Code Signing.
Какое программное обеспечение поддерживает КриптоПро
КриптоПро работает с разным программным обеспечением. Это операционные системы Windows, Linux, macOS, Android и iOS.
Программа поддерживает приложения, такие как Microsoft Office, Adobe, браузеры, а также почтовые клиенты и средства удалённого рабочего стола.
КриптоПро совместим с веб-серверами, например nginx и Apache.
Совместимость достигается благодаря поддержке Microsoft CryptoAPI, SSPI, CAPICOM и специальным плагинам, таким как КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.