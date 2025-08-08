Chrome отключил важные расширения — Госуслуги и КриптоПро перестали работать

В конце июня 2025 года браузер Chrome перестал поддерживать расширения, которые отвечают за работу с электронной подписью. Речь идёт о плагинах КриптоПро и Госуслуги.

Эти расширения нужны для работы с электронной подписью в интернете. С их помощью проверяется наличие ключей на компьютере и создаётся квалифицированная электронная подпись (КЭП). Такой документ имеет ту же юридическую силу, что и бумажный с «живой» подписью.

Чтобы избежать сбоев в работе и быстро организовать документооборот с КЭП, стоит воспользоваться удобным инструментом.

Для корректной работы требуется установленный плагин на компьютере и соответствующее расширение в браузере. С недавнего времени Google Chrome прекратил их поддержку, и установить эти компоненты заново уже нельзя.

Почему так происходит

Причина — обновление Chrome. Новые версии больше не поддерживают старый формат расширений (manifest v2). Они будут отключаться автоматически. Скачать и установить их заново не получится.

Обновления Chrome под номерами 138 и 139 вышли в июне и июле 2025 года. Именно после их установки расширения перестали работать.

Какие браузеры ещё работают

Проблема касается только Google Chrome. Остальные браузеры — например, Яндекс Браузер и Mozilla Firefox — пока поддерживают нужные расширения. Это значит, что подпись там продолжит работать.

Особенно это касается Яндекс Браузера. Он по-прежнему работает со старыми расширениями и не планирует пока переходить на новые правила. Плагин КриптоПро уже встроен в Яндекс Браузер для организаций. А пользователи обычной версии могут установить его вручную через меню «Расширения».

Что делать предпринимателю

Если бизнес пользуется Chrome, можно попробовать отключить его обновления. Или установить более старую версию вручную. Это позволит сохранить работу расширений, пока не обновитесь снова.

Но лучше перейти на другой браузер — например, на Яндекс Браузер или Firefox. Это поможет избежать проблем с доступом к Госуслугам и работе с ЭЦП.

Что делать, если расширения уже отключились

Если расширения уже перестали работать, но не были удалены — есть шанс их вернуть. Зайдите в Chrome в меню «Расширения» – «Мои расширения». Найдите нужные и включите их вручную.